عقد مجلس إدارة الاتحاد العُماني للسباحة امس اجتماعه الدوري الرابع لهذا العام افتراضيًا (عن بُعد) برئاسة طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء المجلس. في البداية استهل رئيس المجلس الاجتماع بالحمد والثناء لله عزّ وجلّ على ما أنعم على البلاد والعباد من نعم وخيرات لاتعد ولاتحصى، ثم رحب بأعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على تلبيتهم الدعوة للمشاركة في الاجتماع.

وبعد الكلمة الترحيبية استعرض الاحتماع البنود الواردة بجدول أعمال الاجتماع، حيث اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق للمجلس الذي عقد بتاريخ 17 مارس 2021م، وتقرير المتابعة الخاص بالاجتماع، واعتمد الأعضاء أيضًا الموضوعات والتوصيات الواردة في محضر المكتب التنفيذي.

كما استعرض أعضاء المجلس الوضع المالي للاتحاد واعتماد التقرير المصاحب، وتم أيضًا استعراض التقرير المرفوع من الإدارة التنفيذية، فيما يخص الإجراءات التي تمت لاعتماد النظام الأساسي المعدل والمعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد من قبل الاتحاد الدولي والخطوات الجارية للاعداد والتجهيز لاجتماع الجمعية العمومية الانتخابية وما هي متطلبات التحضير لها وقرار تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون وأخذ الجميع العلم.

وناقش الاجتماع الرسائل الواردة والموضوعات المدرجة في بند ما يستجد من أعمال وكان من ضمنها اعتماد طلب انضمام نادي صور الرياضي إلى عضوية الاتحاد، وكذلك إحالة موضوع ملف الانتخابات للجنة الانتخابات المشكلة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها الأخير والايعاز للإدارة التنفيذية بالتنسيق وتحديد موعد اجتماعات لجنتي الانتخابات والطعون للبت في إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة لمجلس الإدارة للدورة القادمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس إدارة اتحاد السباحة يجهز لاجتماع الجمعية العمومية والانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.