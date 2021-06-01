منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته قبل ودية البحرين فـي معسكر المنامة

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

■ ■ يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي بمملكة البحرين الشقيقة والذي يستمر حتى 9 من يونيو القادم بقيادة واشراف داريو مدرب منتخبنا الوطني ويشارك فيه 26 لاعبا ويأتي هذا المعسكر في اطار استعداد منتخبنا الوطني لعدد من الاستحقاقات القادمة ومنها مشاركة منتخبنا في البطولة الخليجية خلال شهر أغسطس القادم والإعداد لبطولة التضامن الإسلامي والتي تستضيفها تركيا خلال الفترة القادمة والمشاركة في تصفيات أمم اسيا والتي تستضيفها أوزبكستان 2022 في أكتوبر المقبل .■ ■

تتكون قائمة لاعبي منتخبنا الأولمبي من كل من : محمد العلوي و وليد المسلمي وعمر الصوطي ومن (السيب) عصام بن خميس المخزومي وفيصل بن علي الحارثي وعوض بن محمد الشحري و حسين بن سعيد الشحري (ظفار) وفهد بن عادل بيت عبيدان وفراس الصوري ( الاتحاد) وجاسم بن محمد التوبي (النصر) وعيسى بن خلفان الناعبي (مسقط) وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ) ومؤيد البلوشي وفهد بن مسعود الهاجري ( النهضة ) وإسلام بن سالم الهنائي (عبري) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) والبراء بن خالد المعولي (الشباب) ومحمد بن سعيد البريكي، ومروان بن عبدالله آل عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي (صحم) وهاني بن طالب النعيمي (صحار) ومصعب بن حمد المعمري (الرستاق) ويوسف بن ناشر المالكي وعبدالله بن محمد البلوشي (السويق) و يحيى بن حمود الهديفي (بهلاء) .

قائمة لاعبي منتخبنا الوطني

تحضيرات مستمرة

وقال صلاح ثويني مدير منتخبنا الوطني : تقام التدريبات على مدار الفترتين الصباحية والمسائية وفق الخطة الإعدادية للمدرب الوطني وقد خاض اللاعبون العديد من الحصص والتي تقام في الفترة الصباحية بصالة الفندق والفترة المسائية بملعب الاتحاد البحريني وبالنسبة لتقييم اللاعبين بدنيا وفنيا فإن المدرب يشيد بأداء اللاعبين وكانت بالنسبة لنا الفرصة الذهبية هذا المعسكر الخارجي بعد فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي كوفيد 19 وبالتالي استحضرنا عددا من الخطط البديلة كان من بينها استمرارية والتزام اللاعبين بالتدريب عن بعد طيلة شهر رمضان ليكون المعسكر الحالي فرصة للمدرب واللاعبين للتعرف على نقاط القوة والضعف من كافة النواحي وهذا ما لمسناه من أداء اللاعبين بالنسبة للفحوصات الطبية الخاصة باللاعبين من ناحية التأكد من سلامة اللاعبين من كوفيد 19 فاننا مستمرون في اجراء الفحوصات اللازمة بين الفينة والأخرى ولله الحمد منتخبنا والجهاز الفني والإداري المرافق له خال بدون إصابات.

إصابات بسيطة

وقال صلاح ثويني : بالنسبة لاصابات الملاعب فانها توجد إصابات بسيطة في صفوف لاعبي المنتخب وعددها اثنان منها إصابة فهد عادل وفهد بن مسعود الهاجري أصيبا اثناء التمارين الرياضية في أرضية الملعب وحاليا يتلقيان العلاجات اللازمة ومن المحتمل ان يشارك اللاعبان في المباريات القادمة و التي ستجمعنا مع المنتخب البحريني .

مستعدون

وتابع صلاح ثويني قائلا : أما عن المباريات الودية والتي ستكون بمثابة البروفة الأخيرة والمرحلة التحضيرية لتقييم أداء اللاعبين من خلال لقاء منتخبنا مع المنتخب البحريني حيث سيكون اللقاء الأول يوم الخامس من يونيو أما اللقاء الثاني سيكون يوم الثامن من الشهر ذاته وبما ان مراحل الاعداد جيدة نتمنى التوفيق للاعبي المنتخب حيث ان المرحلة القادمة جدا مهمة نظرا لتلاحق الاستحقاقات الخليجية والاسيوية .