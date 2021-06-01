طالب الوهيبي: سنجري سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز استضافة السلطنة لكأس العالم للهوكي

لاهور أولى محطات الهوكي

كتبت ـ زينب الزدجالية:

يبحث الاتحاد العماني للهوكي من خلال برنامج زياراته القادمة عن سبل تعزيز ودعم ملف استضافة السلطنة لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي والتي من المزمع أن تقام في يناير2024 ، حيث جاءت اولى زياراته الى مدينة لاهور الباكستانية من اجل الترويج للملف وتعريف الاعضاء المميزات التي يحظى به ملف السلطنة ودعمه للعبة في مختلف الاشكال .

ومثل السلطنة في هذه اللقاءات طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي بمعية داتو الطيب أكرم الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للهوكي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للهوكي عضو فريق فرز ملف استضافة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تطوير رياضة الهوكي في المنطقة عمومًا وفي السلطنة بشكل خاص.

هذا و قد اكد طالب بن خميس الوهيبي للوطن الرياضي بأن التنظيم تتنافس عليه مجموعة من الدول وهي إسبانيا وهولندا والهند وباكستان وسنغافورة، في حين سحبت ماليزيا ملف ترشحها في البطولة التي سيشارك فيها 32 منتخبًا منها 16منتخبًا للرجال و16 منتخبًا للإناث، كما يؤكد على رغبة السلطنة الكبيرة باستضافتها ، وزيارتنا الاولى الى لاهور خرجنا منها بتوافق كبير في محتويات ملف الاستضافة ، كما ان هذه الزيارات تخلق نوعا من التعاون المستقبلي في كل ما يكفل تطوير اللعبة من كافة النواحي ، لذا تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة اوجه التعاون بين الطرفين بما يخدم اللعبة .

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي داتو الطيب أكرم بخطوة السلطنة بالاستضافة وأن حظوظ

فوز ملف السلطنة كبير جدًا من واقع ما شمله ذلك الملف من إمكانيات ترشح السلطنة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.