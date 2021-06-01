منتخبنا الوطني الأول يصل الدوحة لخوض التصفيات الآسيوية

وصلت أمس بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم الى العاصمة القطرية الدوحة لخوض التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهّلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعد ختام ناجح للمعسكر الذي أقامه بإمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خاض خلاله لقاءين امام كل من تايلاند واندونسيا.

ويلعب منتخبنا التصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تضم بجواره منتخبات قطر والهند وبنجلاديش وافغانستان ويملك المتنخب 12 نقطة من خمسة لقاءات ويتصدر الترتيب العام للمجموعة المنتخب القطري برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، ثم افغانستان برصيد 4 نقاط والهند برصيد 3 نقاط وبنجلاديش نقطة واحدة.

وسوف يبدأ المنتخب مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب القطري يوم 7 من الشهر الحالي وبعدها مع افغانستان في يوم 11 من نفس الشهر وبعدها مع بنجلاديش يوم 15 من نفس الشهر.

وتضم قائمة المنتخب كلا من فايز الرشيدي ويوسف الشيادي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني ومحمد المسلمي وأحمد الخميسي وعصام الصبحي وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وعبدالعزيز الغيلاني وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وعباس الهشامي وأرشد العلوي وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وصلاح اليحيائي وعمر الفزاري ومحسن جوهر الخالدي وياسين الشيادي وعبدالعزيز المقبالي ومحمد الغافري ومحسن الغساني وعمر المالكي وسعود الحبسي.

وسوف يخوض المنتخب فور وصوله عددا من الحصص التدريبية بقيادة المدرب برانكو وسيكون التركيز الاكبر للقاء المنتخب القادم امام قطر وهو لقاء هام للمنتخب من اجل المنافسة على بطاقة التاهل الى الدور الثاني.

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