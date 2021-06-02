اللجنة الرياضية بفريق ستال بالعوابي تعلن الفائزين في المسابقة الرياضية

العوابي – من حمود بن حمد الخروصي :

أجرت اللجنة الرياضية بفريق ستال الرياضي بوادي بني خروص بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة قرعة تحديد الفائزين في المسابقة الرياضية الرمضانية التي أقامتها اللجنة خلال أيام شهر رمضان المبارك ، وقد تم بث فعاليات السحب بثا مباشرا عبر حساب الفريق في منصة الانستجرام وشهدت حضورا لافتا لجمهور الفريق ومتابعيه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد بن موسى الخروصي رئيس الفريق: على الرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا، إلا أن فريق ستال الرياضي ظل متواصلا مع جمهوره ومتابعيه من خلال تقديم برامج وأفكار وأنشطة نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتعدت نطاق القرية والولاية إلى الدائرة الأوسع لبلادنا الحبيبة عمان، مستندا في ذلك على الطاقات الإبداعية الكامنة التي يتمتع بها جميع منتسبيه.

وحول المسابقة قال المهندس أيمن بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الرياضية بالفريق: تماشيا مع الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا والتزاما بقرارات اللجنة العليا بعدم إقامة التجمعات الرياضية، ارتأت اللجنة الرياضية إقامة فعالياتها عن بعد لشغل وقت الشباب بما يعود بالفائدة عليهم، حيث شملت الفعاليات التي نفذتها اللجنة خلال الشهر الكريم إقامة محاضرة عن بعد بعنوان (إصابات الملاعب) ألقاها أخصائي العلاج الطبيعي يعقوب بن موسى البحري ومسابقة ( س . ج ) والتي كانت جميع أسئلتها في الجانب الرياضي وتلخص نظام المسابقة في طرح سؤال واحد يوميا، ويقوم الراغبون في المشاركة بإرسال الإجابات بشكل يومي إلى رقم مخصص لهذا الغرض، وقد شهدت المسابقة تفاعلا منقطع النظير وشارك فيها أكثر من (70) شخصا تنافسوا جميعهم بجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، ولم تقتصر المشاركة على أبناء ولاية العوابي، بل شهدت إقبالا من مختلف ولايات السلطنة، وقد انتهت المسابقة بحصول (5) أشخاص على أكبر عدد من النقاط تم الفصل بينهم عن طريق القرعة وحصل بقية المشاركين على نقاط متفاوتة وتم إدخالهم في قرعة أخرى للحصول على جوائز وهدايا متنوعة.