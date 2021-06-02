اتحاد الدرّاجات الهوائية يلتقي أمناء سر الأندية المنتسبة للاتحاد

مسقط ـ العمانية :نظم الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية لقاءً مفتوحًا مع أمناء سر الأندية المنتسبة للاتحاد ومديري الفرق المشاركة في بطولات الاتحاد وذلك بمبنى اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية، تمت خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسباقات الاتحاد في إطار تكامل الجهود المبذولة مع الأندية المنتسبة وضمن رؤية الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية في مجال المحافظة على سلامة الدراجين على الطريق وأهمية التوعية المرورية.كما تم خلال اللقاء التطرق إلى واقع البنية الأساسية لرياضة الدراجات الهوائية في السلطنة، ومسؤولية الدراجين والفرق والاتحاد، بالإضافة إلى استعراض مقترح الاتحاد حول برامج الموسم الرياضي القادم 2021 / 2022 المقترح انطلاقته بتاريخ أول أكتوبر 2021 ويستمر إلى تاريخ 26 مارس 2022، ويتضمن عددًا من البطولات منها الدوري العام لدراجة الطريق ودوري الدراجة الجبلية وطوافات وسباقات مفتوحة.

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