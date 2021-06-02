اللجنة الاجتماعية بالدولة تستضيف وكيل الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب

في إطار دراسة اللجنة لمقترح (تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية) استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس، سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي ـ وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمقترح (تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية).

وناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري ـ رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ومسؤولي الوزارة عددًا من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: سياسات وخطط وبرامج الوزارة في المجالات المرتبطة بالرياضات الجبلية والصحراوية والبحرية، ومدى توفر البيانات ذات الصلة بها، والتوزيع الجغرافي بناء على محافظات السلطنة من جوانب مختلفة منها تلك المتعلقة بالاتحادات المسجلة بالوزارة، والأندية والروابط المحلية المسجلة وغير المسجلة، وأعداد المشاركين بناء على النوع والتوزيع العمري والجنسية، والفعاليات الموسمية والدائمة، إضافة إلى العائد الاقتصادي لفعاليات الأنشطة الرياضية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة الوزارة في تطوير هذه الرياضات وإجراءات السلامة المتبعة والحد من المخاطر، ومدى التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

كما تطرقت اللجنة بالنقاش إلى المشروعات الاستثمارية المقترحة للتنمية الرياضية والشباب في القطاعين العام والخاص، ومقترحات الوزارة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بهذه الرياضات، علاوة على استعراض التحديات التي تواجه تلك الرياضات ومقترحات الحلول بشأنها.

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