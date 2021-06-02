«عُمان للإبحار» تعلن عن فتح باب التسجيل في بطولة العالم الأولمبية للإبحار الشراعي بمشاركة متوقعة لأكثر من 400 بحّار دولي

ثلاث فئات أولمبية تتضمنها البطولة وتقام للمرة الأولى في تاريخها بالقارة الآسيوية

راشد الكندي: ثقتنا كبيرة في كفاءة الفريق القائم على تنظيم هذه البطولة لتعزيز مكانة السلطنة لدى مجتمع الإبحار الدولي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أعلنت عُمان للإبحار عن فتح باب التسجيل والمشاركة في بطولة العالم الأولمبية للإبحار الشراعي 2021 لفئة قوارب 49 و49 أف.أكس وناكرا 17 والمزمع إقامتها في الفترة من 16 الى 21 نوفمبر القادم بالمدينة الرياضية بالمصنعة، حيث من المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من البحّارة من مختلف دول العالم تصل إلى أكثر من 400 مشارك يتنافسون خلالها عبر ثلاث فئات أولمبية، حيث إن هذه المرة الأولى للبطولة عبر تاريخها تقام في القارة الآسيوية.

وتقام منافسات البطولة في السواحل المقابلة للمدينة الرياضية بالمصنعة على مدى ستة أيام من السباقات وتعتبر الخطوة الأولى في طريق الوصول والتأهل لأولمبياد 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، سيخوض البحّارة الدوليون المشاركون في البطولة السباقات عبر فئات القوارب الأولمبية والتي تشمل كلا من فئة قوارب 49 وفئة قوارب 49 أف أكس وفئة ناكر 17 والتي ستمنحهم فرصة الاستمتاع بجمال السواحل العُمانية أثناء خوض غمار المنافسات، إضافة إلى اكتشاف السلطنة وجمالها الطبيعي، وستكون درجة الحرارة معتدلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث تصل إلى 23 درجة سيليزية، فيما تتراوح سرعة الرياح بين 10-14 عقدة بحرية والتي تعتبر مثالية لحركة القوارب الشراعية وتساهم في زيادة سرعة القوارب ورفع مستوى التنافسية بين المشاركين بما يوفر لهم الكثير من الإثارة والحماس.

وتعد هذه البطولة الدولية الرابعة التي ستنظمها عمان للإبحار ضمن روزنامة برامجها وفعالياتها في العام 2021 وقد كانت أولى الاستضافات الدولية هي بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي 2021 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 والتي شهدت مشاركة بحارة من القارة الأفريقية والآسيوية اقيمت في شهر ابريل الماضي كما تستعد السلطنة أيضاً لاستضافة البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية في شهر أكتوبر 2021م بسواحل مدينة خصب في محافظة مسندم، إضافة إلى فوزها مؤخراً بملف استضافة بطولة العالم للشباب للإبحار الشراعي في شهر ديسمبر القادم والتي من المقرر تنظيمها بالمدينة الرياضية بالمصنعة .

تعزيز مكانة السلطنة

وعن التحضيرات الخاصة بالبطولة قال راشد بن إبراهيم الكندي مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار نتطلع للترحيب بكافة البحّارة القادمين من مختلف أرجاء العالم في أرض السلطنة لخوض منافسات البطولة الدولية الأولى من بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 مشيراً إلى أن هذه البطولة ستكون الخطوة الأولى للبحّارة في شق طريقهم نحو الوصول إلى أولمبياد باريس 2024م. حيث أبدى الكندي ثقته في كفاءة الفريق القائم على تنظيم هذا المحفل الدولي المرموق موضحاً بأنه سيعزز من مكانة السلطنة لدى مجتمع الإبحار الدولي ويثبت جدارتها في استقطاب واستضافة البطولات الدولية والقارية.

كما تطرق مدير عام الإبحار الشراعي بعُمان للإبحار إلى أن تنظيم هذه البطولة وغيرها من الفعاليات ستكون خاضعة لكافة التدابير والإجراءات الصحية الكفيلة بسلامة وصحة المشاركين من كوفيد-19 وفق ما تقرره اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وسيتم اعتبار منطقة إقامة البطولة منطقة مغلقة ولا يسمح لغير المشاركين بالدخول إليها حفاظاً على سلامة الجميع.

إدارة السباقات

سيتولى طاقم عُمان للإبحار الذي يتميز بالكفاءة والخبرة الدولية في إدارة مجريات السباقات إلى جانب الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي والاتحاد الدولي لفئة قوارب 49. وفي حالة انجلاء جائحة فيروس كورنا كوفيد-19 التي يمر بها العالم أجمع ستكون البطولة فرصة لمحبي رياضة الإبحار الشراعي والمهتمين لحضور السباقات والبقاء في السلطنة مدة أطول بالنسبة للزوار القادمين من خارج السلطنة للاستمتاع بالجمال الطبيعي الذي تنعم به أرض السلطنة من خلال الجولات السياحية في المدن والتعرّف على عادات وثقافة البلد وتقاليده، إضافة إلى الخروج في جولات سياحية إلى الصحراء والمرتفعات الجبلية، كما سيحظى الزوار والمشاركون بفرصة الخروج في الرحلات البحرية التي تقدمها سي.عُمان لتأجير اليخوت والرياضات المائية التابعة لعُمان للإبحار.