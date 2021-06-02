اليوم موعد مباراة المريخ وحي العرب القادمة 02\06\2021 في الدوري السوداني

موعد مباراة المريخ وحي العرب، حيث تقام مباراة المريخ القادمة ضد حي العرب، غداً الاثنين الموافق 02\06\2021، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري السوداني الممتاز، وتقام المباراة على ملعب الخرطوم، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المريخ بثلاثية نظيفة، ويسعى المريخ متصدر الدوري السوداني الممتاز لتكرار الفوز والحصول على الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الفوز ببطولة الدوري السوداني الممتاز هذا الموسم.

أما نادي حي العرب سيسعى بكل قوة للفوز بالمباراة والحصول وانتزاع الثلاث نقاط، من أمام متصدر الدوري السوداني المريخ، ويرغب حي العرب في التقدم نحو مراكز متقدمة في جدول المسابقة، لذلك سوف نشاهد مباراة ممتعة من قبل الفريقين حيث يسعى كل فريق للفوز وإضافة ثلاث نقاط غاليين في الصراع على اللقب.

المريخ وحلم التتويج بالدوري رقم 24 في تاريخه

يسعى نادي المريخ بكل قوة للتتويج بالدوري السوداني هذا الموسم، فقد حقق المريخ السوداني الدوري السوداني قبل ذلك 23 مرة وكان آخرهم موسم 2018، لذلك يسعى بكل قوة للتتويج بالدوري رقم 24 في تاريخ النادي العريق، لذلك سوف نشاهد مباراة قوية من قبل المريخ للفوز بالمباراة والحفاظ على تصدر الدوري وتوسيع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني الهلال، حيث أن الفارق بينهم نقطة وحيدة.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل المريخ المركز الأول برصيد 38 نقطة، من 16 مباراة خاضها المريخ، حقق الفوز وحصل على الثلاث نقاط في 11 مباراة، وتقاسم نقاط المباراة بالتعادل في 5 مباريات، ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، أحرز 27 هدف ودخل مرماه 7 أهداف، ويمتلك أقوى خط دفاع في الدوري السوداني.

يدخل فريق حي العرب بورتسودان اللقاء وهو في المركز التاسع، برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، استطاع الفوز والحصول على الثلاث نقاط في 5 مباريات، وتقاسم نقاط المباراة بالتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات، أحرز أربعة عشر هدف واستقبلت شباكه 18 هدف.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز المريخ السوداني بنتيجة كبيرة، حيث فاز على حي العرب بورتسودان بثلاثة أهداف دون رد، ويسعى بكل قوة لتكرار الفوز في مباراة العودة، كما يسعى بورتسودان للثأر من هزيمة الذهاب.

موعد مباراة المريخ وحي العرب القادمة

يلتقي الفريقين غداً الاثنين الموافق 02\06\2021، الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان ومصر.

بطاقة مباراة المريخ وحي العرب بورتسودان