اليوم موعد مباراة الهلال وأهلي مروي القادمة 02\06\2021 في الدوري السوداني

موعد مباراة الهلال وأهلي مروي، يلتقي اليوم الهلال ضد أهلي مروي والتي تأتي ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر الدوري السوداني، يسعى الهلال بكل قوة للفوز بالمباراة وإضافة ثلاثة نقاط مهمين في مشوار الدوري السوداني الطويل، حيث يدخل الهلال المباراة محتلاً المركز الثاني خلف المتصدر المريخ وبفارق نقطة واحدة، مما يجعل الحصول على الثلاث نقاط أمر في غاية الأهمية بالنسبة للهلال حتى يتمكن من انتزاع صدارة الدوري السوداني، في حالة تعثر المريخ في مباراته اليوم أمام حي العرب بورتسودان، لذلك من المؤكد أننا سوف نرى لقاء قوي من قبل الفريقين لحرص كل فريق على الفوز وانتزاع الثلاث نقاط.

أما أهلي مروي فيدخل اللقاء وهو في المركز الرابع، ويسعى للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط من الكبير الهلال، وانتزاع المركز الثالث من حي الوادي والذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد أهلي مروي من النقاط لكن فارق الأهداف لصالحه، وهي مباراة يرتقبها عشاق المريخ على أمل تعثر الهلال وفقدانه النقاط وابتعاده عن الضغط عليه في صراع القمة على الدوري.

الهلال ومباراة صدارة الدوري

يسعى الهلال بكل قوة للفوز بالمباراة وانتزاع النقاط الثلاث، ومواصلة الضغط على المريخ صاحب المركز الأول، حيث أن الفارق بينهم نقطة وحيدة، لذلك يأمل الهلال اليوم في الفوز وتعسر المريخ وانتزاع قمة الدوري السوداني مرة أخرى من بين أنياب المريخ، لذلك سوف نشاهد مباراة قوية من قبل الهلال للحصول على الثلاث نقاط.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يحتل الهلال المركز الثاني خلف المتصدر المريخ بفارق نقطة وحيدة، ورصيد الهلال من النقاط 37 نقطة من 16 مباراة حقق الفوز والانتصار والثلاث نقاط في 11 مباراة، وتعادل وتقاسم نقاط المباراة في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل 41 هدف وسكنت شباكه 9 أهداف فقط ويمتلك أقوى هجوم في الدوري السوداني موسم 2020\2021.

بينما يحتل أهلي مروى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، استطاع الفوز وانتزاع نقاط المباراة كاملة في 7 مباريات، وتقاسم نقاط المباراة بالتعادل في 6 مباريات، وتجرع الهزيمة في 3 مباريات، سجل 15 هدف ودخل مرماه 9 أهداف.

نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة الهلال وأهلي مروي

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 02\06\2021، الساعة الرابعة بتوقيت السودان ومصر.

بطاقة مباراة الهلال وأهلي مروي