الموسم الجديد.. موعد بداية الدوري السعودي 2021-2022 والفرق الصاعدة

ما هو موعد بداية الدوري السعودي الموسم الجديد هي أحد أبرز الأسئلة من قبل عشاق ومتابعي الأندية السعودية وذلك بعدما استطاع نادي الهلال أن يحصد لقب الدوري السعودي لعام 2021 بعد أن حقق 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني طبقاً لجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما استطاع نادي الاتحاد تحقيق المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بينما هبط 3 فرق من أندية الدوري السعودي الدرجة الأولي إلى الثانية في الموسم الجديد وهم العين، الوحدة، والقاسية، وعن الفرق الصاعدة للدرجة الأولي فهي الحزم والفيحاء، أما الفريق الثالث فمازالت حتى الآن حائرة بين فريقي الطائي والجبلين.

موعد بداية الدوري السعودي الموسم الجديد

وقد أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم مؤخراً عبر تويتر عن توقيت بداية الدوري السعودي 2021-2022 وهو في الثاني عشر من أغسطس 2021، ولكن لم يُعلن حتى هذه اللحظة تاريخ نهاية الدوري للموسم الجديد، ولكن وفق التوقعات فإنه سوف تكون نهاية الدوري في موعدها الطبيعي وهو مايو 2022.

البطولة توقيت بداية الدوري السعودي الدوري السعودي الموسم الجديد 2021-2022 12 أغسطس 2021 الموافق يوم الخميس وهجرياً يوافق 4 محرم 1443

الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2022

وفق نظام دوري أبطال آسيا، فيتم اختيار 4 فرق من السعودية، 3 فرق وهم أول 3 فرق طبقاً لجدول ترتيب الدوري السعودي، أما الفريق الرابع فيتم اختياره عن طريق الكأس، وقد تأهل كل من الهلال، الشباب، الاتحاد، والفيصلي.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 30 18 7 5 0 27:60 33 61 2 الشباب 30 17 6 7 0 43:68 25 57 3 الاتحاد 30 15 11 4 0 29:45 16 56 4 التعاون 30 13 8 9 0 30:42 12 47 5 الإتفاق 30 14 5 11 0 48:50 2 47 6 النصر 30 13 7 10 0 40:53 13 46 7 الفتح 30 12 6 12 0 55:55 0 42 8 الأهلي 30 11 6 13 0 56:44 -12 39 9 الفيصلي 30 9 9 12 0 47:42 -5 36 10 الرائد 30 10 6 14 0 47:44 -3 36 11 ضمك 30 9 9 12 0 48:43 -5 36 12 الباطن 30 9 9 12 0 55:43 -12 36 13 أبها 30 10 6 14 0 50:42 -8 36 14 القادسية 30 8 11 11 0 47:41 -6 35 15 الوحدة 30 9 5 16 0 60:40 -20 32 16 العين 30 5 5 20 0 64:34 -30 20

استطاع نادي الهلال أن يحصد لقب الدوري السعودي لعام 2020-2021 بعد تحقيقه 61 نقطة من 30 مباراة خاضها منذ إنطلاق الدوري، بينما حقق نادي الشباب المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، وجاء فريق الاتحاد في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، أما فريق التعاون فقد استطاع أن يحتل المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 47 نقطة.