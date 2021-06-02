في اي دوري يلعب مارسيليا olympique marseille

فريق أوليمبك مارسيليا هو أحد أشهر الأندية الفرنسية، ويأتي تسميته بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مارسيليا، حيث تأسس النادي العريق في العام 1899 ويعد ضمن أقدم الأندية سواء في فرنسا، أو علي مستوي العالم، وقد فاز النادي العريق ببطولة الدوري الفرنسي 9 مرات، كما فاز أيضًا ببطولة الكأس 10 مرات، أما كأس الأبطال الفرنسي فقد فاز به مرتين، وفاز نادي مارسيليا ببطولة دوري أبطال أوربا مرة واحدة في تاريخه، ونظرًا لتاريخ الفريق، وعدد مرات الفوز بتلك البطولات، فإن النادي يحظى بشعبية كبيرة داخل فرنسا، وعلي مستوي العالم.

نادي مارسيليا

نادي مارسيليا الفرنسي أحد الأندية التي تلعب في الدوري الفرنسي، حيث يحظى بشعبية كبيرة داخل فرنسا، ويصل عدد مشجعي النادي قرابة المليون مشجع، من جميع المناطق الفرنسية ال 22، كما أنه يحظى بالفريق الأعلى شعبية في 11 منطقة داخل فرنسا، أما على المستوي الأوربي فإن النادي يأتي في المرتبة ال 14 بين مجموع الأندية الأوربية التي تحظي بتشجيع وحب جماهيره، حيث يصل عدد محبي الفريق الفرنسي داخل أوربا قرابة ال 7.8 مليون مواطن.

أهم إنجازات نادي مارسيليا

هناك الكثير من الإنجازات التي مرت في تاريخ النادي الفرنسي، وذلك منذ نشأته حتى الآن، حيث يمكن حصر البطولات التي حصل عليها الفريق الفرنسي :