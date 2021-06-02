قوائم تصفيات كأس العالم 2022

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم في العام القادم 2022 بدولة قطر، حيث تقام تلك البطولة العالمية لكرة القدم، كل أربع سنوات، ويتنافس من خلالها الفرق المشاركة من قارات العالم المختلفة، والتي صعدت للبطولة من خلال تصفيات أقيمت أولًا في القارات التابعة لها، أما عن الموعد الرسمي للبطولة فهو من 21 نوفمبر، وحتي 18 ديسمبر 2022، من ناحية أخري فإنه كان مقرراً أن تجري التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر، وذلك عن قارة أفريقيا، في أكتوبر الماضي 2020، ولكن نظرًا لظروف تفشي الوباء المستجد، فقد تم تأجيل تلك التصفيات.

قوائم تصفيات كأس العالم

بعد أن تم إجراء قرعة تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي تم إجراؤها في القاهرة في 21 أكتوبر 2021، فإنه قد تحدد 10 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة عدد 4 فرق، والتي سوف تجري تصفيات فيما بينها من أجل الصعود، وكانت القرعة قد أوقعت مصر في مجموعة ليست بالسهلة، أما عن المجموعات فهي كالتالي:

المجموعة الأولى: الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية: تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الاستوائية.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، ليبيريا.

المجموعة الرابعة: الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي.

المجموعة الخامسة: مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

المجموعة السادسة: مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا.

المجموعة السابعة: غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا.

المجموعة الثامنة: السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.

المجموعة التاسعة: المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.

تصفيات كأس العالم 2022

كان الاتحاد الأفريقي قد قرر أن تقام التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في قطر، في 31 مايو 2021، وذلك بعد إن تم تأجيلها، بسبب ظروف الفيروس المستجد، حيث تم وضع توقيت المباريات الفاصلة، وهو في الفترة ما بين 8 و16 نوفمبر 2021، والتي بناء عليها سوف يتحدد بشكل نهائي الفرق الصاعدة.

نظام تصفيات كأس العالم

يشمل نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2021 عن قارة أفريقيا، تقسيم عدد دول القارة المشاركة في التصفيات، وتشمل 40 منتخب، يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، تتنافس فيما بينها حيث يلعب كل منتخب مع الأخر في مجموعته، ويتم تصعيد 10 منتخبات الأوائل على المجموعات، ثم يتم إجراء القرعة بينهم، ليلعب كل فريقين مع بعضهما ذهابًا وإيابًا ويصعد الفريق الفائز بالمارتين إلى التصفيات النهائية لكأس العالم.