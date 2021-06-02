الفرق المتوجة بدوري ابطال أوروبا

هي البطولة التي يطلق عليها دوري الأبطال، حيث يتم تنظيمها سنويًا ويشرف عليها الاتحاد الأوربي، وتعتبر من أقدم البطولات على مستوي العالم في كرة القدم، حيث تم إقامة أول بطولة من دوري الأبطال في العام 1955، وذلك لأفضل أندية كرة القدم الأوربية، كما تجذب البطلة إليها الكثير من المتابعين، خاصة المباراة النهائية، إذ يتابعها فقط ما يصل غلي 100 مليون متابع على مستوي العالم، والبطولة كانت حتى العام 1993 تلعب بنظام الفريق المغلوب، حيث كانت تسمي وقتها، كأس الأندية البطلة، وتم زيادة عدد الأندية المشاركة فيها ليصل إلي 32 فريق، يتنافسون جميعًا بهدف الفوز بالبطولة الأقوى علي الإطلاق، سواء علي مستوي أوربا، أو على مستوي العالم.

أكثر نادي حصل على دوري أبطال أوروبا

بطولة دوري أبطال أوربا من أكثر البطولات جماهيرية على مستوي العالم، وقد فاز بلقب البطولة منذ بدايتها في العام 1955، 22 ناديا أوربياً، ومن بين تلك الفرق هناك 12 فريق قد فاز بالبطولة أكثر من مرة، ويأتي على رأس تلك الأندية الأكثر فوزًا فريق ريال مدريد الإسباني، والذي فاز باللقب 13 مرة، كان أخرها في العام 2017 – 2018، بينما يعتبر الفريق الإنجليزي تشيلسي هو أخر الفرق التي فازت بالبطولة، حيث توج باللقب الأوربي 2020- 2021.

الفرق الأبطال التي فازت بدوري أبطال أوربا، والتي يأتي على رأسها فريق ريال مدريد الإسباني، والتي تعتبر أكثر فوزًا بالبطولة هي:

ريال مدريد الإسباني: 13 بطولة.

ميلان الإيطالي: 7 بطولات.

ليفربول وبايرن ميونيخ: 6 بطولات.

برشلونة الإسباني: 5 بطولات.

أياكس الهولندي: 4 بطولات.

مانشيستر يونايتد: 3 بطولات.

أما الفرق تشيلسي، ويوفينتوس، وبنفيكا، ونوتنجهام فورست، وبورتو، فلكل منهم لقبين أوربيين.

أكثر لاعب حقق دوري أبطال أوروبا

يعتبر أكثر لاعب حقق مع فريقه بطولة دوري أبطال أوربا هو اللاعب المجري بوشكاش، والذي ولد في العام 1927، وتوفي في العام 2006، حيث كان أحد عمالقة المنتخب المجري، وذلك في عصره الذهبي، وقد لاعب أيضًا بوشكاش للفريق الإسباني ريال مدريد، حيث كان محترفًا به لفترات.