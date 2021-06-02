نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات امم افريقيا في المقال التالي
موعد مباريات امم افريقيا أو جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا يبحث عنه الكثيرين من محبي الكرة الأفريقية، حيث أن دوري أبطال أفريقيا هو بطولة خاصة بكرة القدم الأفريقية يتم تنظيمها بشكل سنوي من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك منذ عام 1964م، حيث يتم عمل المسابقة أو هذا الدوري بين أفضل الأندية التي تلعب كرة القدم في القاره الأفريقية، وسوف نقوم في مقالنا هذا بذكر جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا فتابعونا.
موعد مباريات امم افريقيا
كثير من المتابعين يبحثون عن جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا من أجل الحرص على متابعتها في مواعيدها والتي سوف تكون كالتالي:
- الجمعة 18 يونيو 2021م الموعد 9:00 مساء فريق الوداد البيضاوي مع كايزر تشيفز.
- السبت 19 يونيو 2021 سوف يلعب فريق الأهلي المصري مع فريق الترجي التونسي في تمام التاسعة مساء.
- الجمعة 25 يونيو 2021 سوف يلعب فريق كايزر تشيفز مع الوداد البيضاوي.
- السبت 26 يونيو 2021 سوف يلعب فريق الأهلي المصري مع فريق الترجي التونسي.
بطولة دوري أبطال أفريقيا
- هذه البطولة يشارك فيها ما يقارب من 58 فريق، حيث أن البطولة تضم الأندية التي حصلت على الدوري في الدوريات الأفريقية وكذلك وصيف الدوري العام.
- كما أنها تضم أفضل 12 نادي على تصنيف الأندية الأفريقية، والفائز في هذه البطولة يحق له المشاركة في بطولة أخرى المعروفة باسم كأس العالم للأندية.
- حيث يتنافس على الكأس الأندية الأبطال في كافة الاتحادات القارية بالقارات الست، ويتأهل أيضًا الفائز باللقب ويقوم بمواجهة بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في كأس السوبر الأفريقي في الموسم الذي يليه.
- والنادي الأهلي المصري يعد من أكثر الأندية نجاحًا في هذه المسابقة، حيث فاز بها بعدد 9 مرات، ثم نادي الزمالك وذلك بعدد 6 مرات، ثم بعد ذلك نادي تي بي مازيمبي ذو رصيد خمس بطولات.
- والأندية المصرية حققت عدد كبير من الألقاب حيث أنها قد فازت باللقب 15 مرة.
- والنسخة الأخيرة فاز بها النادي الأهلي بعدما فاز على الزمالك وذلك بنتيجة هدفين إلى هدف.
- ويمكن متابعة ومشاهدة المباريات على القنوات التي تقوم بنقل البث المباشر لمباريات دوري أبطال أفريقيا.
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