موعد مباريات امم افريقيا أو جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا يبحث عنه الكثيرين من محبي الكرة الأفريقية، حيث أن دوري أبطال أفريقيا هو بطولة خاصة بكرة القدم الأفريقية يتم تنظيمها بشكل سنوي من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك منذ عام 1964م، حيث يتم عمل المسابقة أو هذا الدوري بين أفضل الأندية التي تلعب كرة القدم في القاره الأفريقية، وسوف نقوم في مقالنا هذا بذكر جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا فتابعونا.

موعد مباريات امم افريقيا

كثير من المتابعين يبحثون عن جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا من أجل الحرص على متابعتها في مواعيدها والتي سوف تكون كالتالي:

الجمعة 18 يونيو 2021م الموعد 9:00 مساء فريق الوداد البيضاوي مع كايزر تشيفز.

السبت 19 يونيو 2021 سوف يلعب فريق الأهلي المصري مع فريق الترجي التونسي في تمام التاسعة مساء.

الجمعة 25 يونيو 2021 سوف يلعب فريق كايزر تشيفز مع الوداد البيضاوي.

السبت 26 يونيو 2021 سوف يلعب فريق الأهلي المصري مع فريق الترجي التونسي.

بطولة دوري أبطال أفريقيا