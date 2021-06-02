موعد مباراة الجزائر وموريتانيا الودية اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

يلتقي المنتخب الموريتاني خارج ملعبه مباراة ودية قوية ضد المنتخب الجزائري على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة اليوم الخميس الموافق يونيو 2021 ضمن الاستعدادات المبكرة لخوض منافسات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر 2022، والتي تم تأجيلها إلى نهاية العام بع أن كان مقررا لها أن تبدأ في يونيو الجاري، ولكن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اتخذ قرار بتأجيل المباريات عدة أشهر، لذا فبدأت المنتخبات الإفريقية استعداداتها المبكرة لخوض تلك التصفيات، فيما عدا المنتخب المصري الذي فضل مدربه حسام البدري “كعادته” عدم تجمع اللاعبين من الأساس، وينطلق موعد مباراة الجزائر وموريتانيا الودية اليوم في التاسعة إلا ربع بتوقيت الجزائر.

المنتخب الجزائري يلاقي المنتخب الموريتاني في مباراة ودية قوية يأمل فيها محاربي الصحراء في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في المباريات الأخير ليواصل جمال بلماضي ورفاقه تحطيم الأرقام القياسية، حيث يسعى رفاق محرز لتحقيق فوز يواصلوا به انتصاراتهم بعدما أنهوا مشوارهم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بنجاح بتحقيق فوز عريض على ملعبه ضد منتخب بوتسوانا بخماسية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من مهدي زفان، سفيان فيغولي، رياض محرز، فريد بولاية، وبغداد بونجاح ليكد على أحقيته بالتأهل بجدارة إلى الكان، ويعود للانتصارات في المباريات الرسمية بعد تعادله في جولتين على التوالي ضد زيمبابوي بهدفين لكل فريق خارج الديار، وضد زامبيا بثلاثة أهداف لكل فريق.

المنتخب الموريتاني يأمل في تقديم عرض قوي ضد المنتخب الجزائري في بداية استعداداته لخوض منافسات المونديال، متسلحا بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تخطي تصفيت كأس الأمم الإفريقية مؤخرا بنجاح، بتحقيقه الفوز في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد أفريقيا الوسطى بهدف دون رد سجله أبو باكر كامار ليقتنص لمنتخب بلاده ثلاث نقاط هامة يقوده بها للمشاركة في الكان للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك في البطولة الماضية التي أقيمت في مصر.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا الودية اليوم

7:45 توقيت موريتانيا.

8:45 توقيت الجزائر.

9:45 توقيت مصر.

10:45 توقيت مكة المكرمة، وفلسطين.

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