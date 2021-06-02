موعد مباراة فلسطين وسنغافورة اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية مباراة المنتخب الفلسطيني ضد المنتخب السنغافوري اليوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021 في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023، حيث تتواجد فلسطين في ذيل ترتيب المجموعة التي يتواجد المنتخب السعودي على صدارة جدول ترتيبها برصيد 11 نقطة، ويليها منتخب أوزبكستان في المركز الثاني بفارق نقطتين وبرصيد تسع نقاط، بينما منتخب سنغافورة في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، ويليه منتخب اليمن في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، وأخيرا منتخب فلسطين في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، وسينطلق موعد مباراة فلسطين وسنغافورة اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت القدس.

منتخب فلسطين يخوض مباراة قوية ضد منتخب سنغافورة يأمل فيها تحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه أمامه في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الثانية في سنغافورة التي حققت الفوز على ملعبها بهدفين مقابل هدف وحيد، ويأمل الفدائي في تحقيق فوز بالتصفيات يتناسى به الخسارة الثقيلة التي مني بها في آخر مبارياته ضد المنتخب السعودي بخمس أهداف دون رد، ليتلقى خسارته الرابعة في ست مباريات خاضها في التصفيات حقق فيها الفوز في مباراة وحيدة ضد منتخب أوزباكستان بهدفين دون مقابل، وتعادل في مباراة، ,خسر أربع ممتلكا أربع نقاط في رصيده، ويامل في تحقيق فوز يعود به للمسار الصحيح في التصفيات ويودع المركز الأخير الذي سيجعله يخوض ملحق آخر من التصفيات مؤهلة إلى كأس آسيا.

منتخب سنغافورة يدخل مباراته ضد فلسطين متواجدا في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط جمعها من خوض خمس مباريات في تصفيات آسيا المزدوجة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مبارتين، وكان الفريق تمكن من تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالتصفيات ضد اليمن بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعة فلسطين في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة فلسطين وسنغافورة اليوم

9:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، البحرين، واليمن.

10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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