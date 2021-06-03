نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافي دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ في البطولات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري أبطال أفريقيا، هو بطولة يتم تنظيمها بشكل سنوي، وتخضع لإشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذا وقد كان انطلاق البطولة عام 1964، حيث كانت تسمي البطلة في بدايتها باسم كأس إفريقيا للأندية البطلة، وقد تم تغيير الاسم بعد ذلك إلي اسم دوري أبطال أفريقيا، كما إن البطولة يشترك فيها أفضل الأندية الأفريقية، وتلك البطولة القارية، تعادل بطولة دوري أبطال أوربا، حيث أن الرعاية للبطولتين واحدة ومشتركة، وقد شهدت البطولة الكثير من الهدافين، والذين كانت لهم بصمة في مسيرتها، ومن خلال الفرق المشاركة.

هذا ومع بدايات البطولة، كان اللاعب المالي ساليف كيتا، هو أول الهدافين، حيث سجل ثلاث أهداف، وأستمر على ذلك حتى العام 1966 حيث أصبح عدد الأهداف التي سجلها 14 هدفًا، وفى البطولة المقامة عام 1967 سجل 6 لاعبين هدفين لكل لاعب منهم، وتقاسموا لقب هدافي البطولة وقتها، وفي العام 1969 أصبح اللاعب علي أبو جريشة لاعب الإسماعيلي المصري وهداف البطولة، وذلك برصيد 7 أهداف، وتوالت بعد ذلك البطولات المختلفة، مع تعدد الهدافين وتنوعهم من مختلف الأندية على مستوي القارة، أما عن الهداف التاريخي للبطولة، فيعتبر اللاعب الكونغولي، تريزور مبوتو هو أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف علي مستوي بطولات القارة للأندية الأبطال.

هناك عدد من اللاعبين الذين قاموا بتسجيل أكثر الأهداف في جميع بطولات أفريقيا، والذين يمكن حصرهم من حيث الأكثر فالأكثر تهديفًا، إلى أن نصل للهداف التاريخي للبطولات جميعًا، حيث يأتي ترتيب هؤلاء اللاعبون كالتالي:

1. اللاعب الكونغولي تريزور مبوتو: 38 هدف.

2. اللاعب المصري محمد أبو تريكة: 31 هدف.

3. اللاعب المصري عماد متعب: 24 هدف.

4. اللاعب الأنجولي أمادو فلافيو: 21 هدف.

5. المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا: 20 هدف.

6. لاعب الكونغو الديمقراطية ديوكو كالويتوكا: 18 هدف.

7. اللاعب الزيمبابوي إدوارد سادومبا: 18 هدف.

8. المهاجم المصري محمد بركات: 17 هدف.

9. المهاجم الكاميروني يانيك ندينج: 15 هدف.

10. أخيرًا يأتي أسامة الدراجي، مدثر الطاهر، ووليد سليمان، في مرتبة واحدة حيث سجل كل منهم لفريقه، وخلال مشواره الأفريقي 14 هدف.