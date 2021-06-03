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مرغم بطلاً للبليارد والحمادي للسنوكر

توّج اللاعب الدولي سامي مرغم بلقب البطولة التنشيطية الـ 21 للبليارد، التي نظمها في خمسة أيام الاتحاد العام للبليارد والسنوكر بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية 22 مايو. مرغم بطلاً للبليارد والحمادي للسنوكرتوّج اللاعب الدولي سامي مرغم بلقب البطولة التنشيطية الـ 21 للبليارد، التي نظمها في خمسة أيام الاتحاد العام للبليارد والسنوكر بمناسبة العيد الوطني الـ 31 للجمهورية 22 مايو. جاء تتويج مرغم بلقب البطولة إثر فوزه في النهائي على خالد البشاري 9-2، فيما حل اللاعب علي المهتدي في المركز الثالث. وفي منافسات السنوكر أحرز اللاعب الدولي هيثم الحمادي المركز الأول وكأس البطولة، وجاء اللاعب عبد الملك الشامي وصيفا، وحقق اللاعب جمال عقلان المركز الثالث. وكانت منافسات البطولة التي شهدت إثارة وندية قوية انطلقت الأحد الماضي بمشاركة 60 لاعباً وأقيمت على صالة المركز الوطني بنظام المجموعات.

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