لوكاس فاسكيز يجدد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد المنافس في بطولة الدوري الإسباني عن تجديد عقد جناح الفريق الأول لكرة القدم، لوكاس فاسكيز، لمدة 3 سنوات أخرى لينتهي في عام 2024.

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