رسميا: سيموني إنزاغي مدربا جديدا لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الخميس تعيين سيموني إنزاغي مدربا له، خلفا لأنتوني كونتي المستقيل من منصبه بعد قيادة "النيراتزوري" إلى لقبهم الـ19 في "الكالتشيو".

وحسب البيان، وقع إنزاغي البالغ 45 عاما عقدا لمدة سنتين مع فريق مدينة ميلانو.



وسيخوض إنزاغي تجربته الأولى بعيدا عن فريق لاتسيو الذي أشرف عليه منذ العام 2016.

وبدلت 8 أندية من العشرة الأوائل في ترتيب "الكالتشيو" مدربيها مع نهاية الموسم المنصرم.

وترك سيموني، الشقيق الأصغر لفيليبو المهاجم الدولي السابق مع يوفنتوس وميلان، فريقه الأسبوع الماضي بعد خمس سنوات في صفوفه، رافضا تمديد عقده ومفضلا خيار الانتقال إلى إنتر.

وكان كونتي قد تخلى عن عقده مع إنتر برغم تبقي موسم واحد حتى نهايته، وذلك بعد صراعه مع المالكين الصينيين للنادي الغارقين في مشكلاتهم المالية والراغبين بتقليص النفقات في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض كونتي، مدرب يوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي السابق، تقليص النفقات في فريقه والذي سيحرمه من أن يكون منافسا على الصعيدين المحلي والقاري.

برغم ذلك، قاده إلى لقبه الأول في الدوري منذ تتويجه مع البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاثية تاريخية في 2010.

وسيتقاضى إنزاغي بحسب تقارير 4 ملايين يورو سنويا، أي أقل بنحو ثلاثة أضعاف مما كان يتقاضاه كونتي.

المصدر: وكالات