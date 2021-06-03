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عمر شويل - جدة جدول تصفيات كأس العالم 2022 اسيا هو الجدول الذي يترقبه عدد كبير من مشجعي كرة القدم في كافة البلدان، حيث أن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يشارك فيها عدد كبير من الفرق الآسيوية، ومن أهم البلدان العربية المشاركة الكويت وقطر وفلسطين والمملكة العربية السعودية، وسوف يقام هذه المباريات في العام المقبل 2022 وتستقبله دولة قطر على أراضيها، وسوف نتعرف في هذا المقال على هذا الموضوع بالتفصيل.

جدول تصفيات كأس العالم 2022 اسيا

بطولة كأس العالم القادمة الآسيوية هي البطولة التي تأخذ رقم 22 منذ بداية إقامة بطولات كأس العالم.

وتبدأ المباراة الأولى في هذه البطولة من يوم ال21 من شهر نوفمبر لعام 2022 وحتى يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2022 ميلادية.

وهناك الكثير من القنوات العربية سوف تنقل هذه المباريات إلى كافة دول العالم قناة السعودية الرياضية المفتوحة، وقناة قطر الرياضية وغيرها من القنوات الأخرى.

يشارك في هذه البطولة عدد من الفرق الآسيوية يبلغ 32 منتخب بعد أن قام الاتحاد الدولي بتحديد عدد الفرق المشاركة، ورفض الزيادة إلى 48 فرقة.

وسوف تشهد المباريات النهائية للتصفيات المنافسة القوية بين المنتخبات والأندية المشاركة حيث يتطلع جميع الفرق القوية إلى الحصول على كاس العالم آسيا.

ومن المعروف أن الفرق الآسيوية بها عدد من الفرق العمالقة مثل المنتخب الكوري والمنتخب الياباني، وجميع المنتخبات تتطلع إلى إثبات مكانتها في عالم كرة القدم.

فهي من الألعاب المعشوقة للجماهير في كافة البلاد، وجميع عشاق كرة القدم ينتظرون هذا الدوري ليتعرفوا على أسماء الدول العربية التي سوف تحظى بالمشاركة في هذه البطولة القادمة.

معلومات هامة عن تصفيات كأس العالم

بعد أن تنتهي جميع المباريات التي تخص تصفيات كأس العالم سواء كانت في آسيا أو غيرها من القارات لعام 2022 .

سوف يتم تحديد الفرق التي سوف تشارك بشكل فعلي في بطولة كأس العالم لعام 2022 تحديد انطلاقها بشكل رسمي خلال شهر نوفمبر وديسمبر من العام المقبل على الأراضي القطرية.

وسوف تشهد هذه البطولة التحدي الكبير والإثارة الشديدة والمنافسة القوية بين جميع المنتخبات، والفرق التي تشارك فيها.

تحدثنا في هذا المقال عن جدول تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وتناولنا جميع التفاصيل التي تخص تصفيات كأس العالم آسيا، ووضحنا جميع المعلومات التي يبحث عنها عشاق كرة القدم في كافة البلدان.