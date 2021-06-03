البرتغال تعبر إسبانيا إلى نهائي أمم أوروبا
تأهل منتخب البرتغال إلى نهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما، بعد الفوز الثمين على نظيره المنتخب الإسباني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "لودسكي فرت"، بمدينة ماريبور السلوفينية في الدور نصف النهائي من البطولة.
أحرز خورخي كوينا لاعب منتخب إسبانيا في مرماه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، بعد أن أخطأ في تشتيت الكرة العرضية لمنتخب البرتغال من الجبهة اليمنى.
وبتلك النتيجة سيلتقي منتخب البرتغال في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة منتخبي هولندا وألمانيا، التي تنطلق في التاسعة مساء، على ملعب "سوستوي" في مدينة سزيكيسفهارفار المجرية.
(اليوم السابع)
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