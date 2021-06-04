موعد مباراة سوريا وجزر المالديف القادمة 04\06\2021 والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة سوريا وجزر المالديف، يلتقي المنتخب السوري غداً الجمعة ضد منتخب جزر المالديف، على استاد نادي الشارقة بالإمارات، وذلك في إطار الجولة الثامنة من تصفيات أسيا المزدوجة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 وكأس أسيا، المنتخب السوري يقدم أفضل العروض، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، ويريد المدير الفني للمنتخب السوري التونسي نبيل معلوم، في استغلال الحالة الفنية الرائعة، التي يتواجد عليها الفريق ويواصل توالي الانتصارات، حيث استطاع المنتخب السوري الفوز في جميع المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، وجدير بالذكر أن نتيجة المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت، بفوز المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما منتخب جزر المالديف فيقبع في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويرغب في الوصول إلى النقطة التاسعة على حساب المنتخب السوري، وتغيير مركزه في ترتيب المجموعة، لذلك سوف تكون مباراة قوية يسعى من خلالها المنتخب السوري من تأكيد صدارته للمجموعة، وفي المقابل يسعى منتخب جزر المالديف لتغيير ترتيبه في جدول المسابقة.

ترتيب منتخبات المجموعة (أ)

يحتل المنتخب السوري المركز الأول برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

المركز الثاني منتخب الصين برصيد 10 نقاط.

صاحب المركز الثالث منتخب الفلبين برصيد 7 نقاط.

أما المركز الرابع فيقبع فيه منتخب جزر المالديف برصيد 6 نقاط.

المركز الخامس منتخب غوام بلا أي رصيد من النقاط.

موعد مباراة سوريا وجزر المالديف

يلتقي منتخب سوريا ومنتخب جزر المالديف غداً الجمعة، ويلتقيا على استاد نادي الشارقة، حسب التوقيتات التالية:

16:00:- الرابعة بتوقيت جرينتش.

17:00:- الخامسة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

19:00:- السابعة بتوقيت سوريا والسعودية.

20:00:- الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف يتم نقل المباراة على القنوات التالية:

قناة الكأس الرياضية.

أبوظبي الرياضية.

سوريا دراما.

بطاقة مباراة سوريا وجزر المالديف