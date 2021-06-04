موعد مباراة أسبانيا والبرتغال اليوم والقنوات الناقلة للماتش الودي

مباراة ودية قوية تجمع المنتخبين الإسباني، والبرتغال على ملعب ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد في إسبانيا، حيث يستعد الماتادور الأسباني، برازيل أوروبا البرتغال لخوض منافسات بطولة اليورو خلال الشهر الجاري، والتي تم تأجيلها من العام الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا، قبل أن يتقرر إقامتها في العام الحالي، ويأمل المنتخب البرتغالي في الحفاظ على لقبه الأوروبي الأول في البطولة، بينما المنتخب الأسباني يأمل في العودة لمنصات التتويج من جديد بعد غياب في السنوات الأخيرة، وسينطلق موعد مباراة أسبانيا والبرتغال اليوم في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر بي ان سبورت الرياضية بتعليق محمد بركات.

المنتخب الأسباني يستضيف نظيره البرتغالي في مباراة ودية قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والخروج بأفضل النتائج الإيجابية فنيا ونتيجة من أجل الاستعدادا القوي لبطولة اليورو التي يأمل فيها الماتادور العودة لمنصات التتويج بعد أن غابت الألقاب عنهم في السنوات الأخيرة، ولكنهم الآن مدعمين بقائمة قوية من شباب أسبان ساعين لإعادة أمجاد الماتادور أوروبيا وعالميا، وذلك رغم عدم تواجد أي لاعب من ريال مدريد في القائمة النهائية التي ستشارك في اليورو لأسبانيا التي تعادلت في آخر مبارياته الودية التي خاضتها ضد هولندا بهدف لكل فريق، بينما آخر مبارياتها كانت في تصفيات مونديال العالم ضد منتخب كوسوفو، وانتهت بانتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

المنتخب البرتغالي يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز ضد أسبانيا من أجل الاستعداد لمبارياته الصعبة في اليورو ضد ألمانيا، فرنسا، والمجر، حيث يأمل رفاق رونالدو في تخطي مرحلة المجموعات لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب اليورو الذي حققه للمرة الأولى في النسخة الماضية بالفوز ضد فرنسا في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله لوبيز إيدير لاعب لوكوموتيف موسوكو الحالي، وقد نجحت البرتغال في تحقيق الفوز بآخر مبارياتها التي خرجت فيها لملاقاة لوكسمبورج في تصفيات المونديال، وفازت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة أسبانيا والبرتغال اليوم

19:30 توقيت غرينتش.

20:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

21:30 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

22:30 توقيت مكة المكرمة، الأردن، العراق، فلسطين، وسوريا.

23:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال واسبانيا