موعد مباراة السعودية واليمن القادمة 05\06\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

محبي وعاشقي الساحرة المستديرة يبحثون عن موعد مباراة السعودية واليمن القادمة، حيث يستضيف المنتخب السعودي نظيره المنتخب اليمني على استاد “مرسول بارك”، وذلك في إطار تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة كذلك لبطولة أسيا 2023، يسعى المنتخب السعودي للفوز ومواصلة العروض القوية ومواصلة تربعه على صدارة المجموعة، ويحتل المنتخب السعودي صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، ويسعى للوصول إلى النقطة 14 بالفوز على المنتخب اليمني العنيد، وتلاقيا المنتخبين قبل ذلك في مباراة الذهاب، وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، مما يدل على قوة المباراة والندية الشديدة التي تشهدها المباراة، لذلك لا أحد يتوقع نتيجة المباراة، وإن كانت المؤشرات تتجه نحو المنتخب السعودي.

وفي المقابل يسعى المنتخب اليمني في تحقيق المفاجئة، ومباغتة نظيره السعودي على أرضه، وتحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط، من بين أنياب المنتخب السعودي المتربع على عرش صدارة المجموعة، ويحتل المنتخب اليمني المركز الأخير ولديه 5 نقاط، ويرغب في الفوز والابتعاد عن المركز الأخير، وإحياء الأمل مرة أخرى، لذلك من المتوقع أن نرى مباراة ممتعة وقوية، تتسم بالندية والإثارة من المنتخبين.

ترتيب منتخبات المجموعة

المنتخب السعودي في المركز الأول برصيد 11 نقطة.

يأتي منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ويحتل منتخب سنغافورة المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

المركز الخامس والأخير منتخب اليمن برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة السعودية واليمن القادمة

كما هو محدد سابقاً يلتقي المنتخبين غداً السبت الموافق 05\06\2021، ويستضيف المباراة استاد مرسول بارك، وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الثامنة مساءً مصر.

21:00:- التاسعة بتوقيت السعودية واليمن وسوريا والعراق وفلسطين.

18:00:- السادسة بتوقيت “جرينتش”.

القنوات الناقلة والمعلق

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي، لذلك سوف تنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 1 HD، ويتولى التعليق على المباراة “عبد الله الغامدي”.

بطاقة مباراة السعودية واليمن