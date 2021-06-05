نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الدوري السعودي الممتاز لعام 2021/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل الدوري السعودي الممتاز لعام 2021/2022، من الموضوعات التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية. بعبارة اخرى، تكون هذه البطولة هي الأهم على الاطلاق في المملكة العربية السعودية، كما يطلق عليها دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالمناسبة، نذكر في السطور التالية بعض تفاصيل عن دوري السعودية الممتاز، وموعد انعقاده في الموسم الجديد.

الدوري السعودي الممتاز لعام 2021/ 2022

قبل كل شئ، يجب التوضيح ان هذا الدورى هو الدوري الثاني من حيث التكلفة، حيث يبلغ قيمة تكلفة الدوري حوال 475 مليون يورو. إلى جانب ذلك تم لعب أول بطولة في هذا الدوري في عام 1976، حيث تم الحصول على كأس الدوري الممتاز.

بعد ذلك في عام1991، تم تغيير اسم الدوري إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفيين. وفي عام 2007 تم تغيير الاسم مرة أخرى إلى الدوري السعودي الممتاز، وهو الاسم الذي يتم العمل به منذ ذلك الوقت.

والجدير بالذكر، أنه في عام 2019 احتل الدوري السعودي، الدوري الأغلى في قارة آسيا، حيث بلغت قيمته حوالي 1.6 مليار ريال سعودي. إلى جانب ذلك كان الدوري الصيني في المركز الأول، والدوري الياباني هو الثالث بعد كل من الصين والسعودية على التوالي.

موعد بدء بطولات الدروي الممتاز السعودي 2021

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشور عبر موقع تويتر، عن موعد بدء الموسم الجديد من الدوري. حيث تقرر بدء هذا الموسم خلال أغسطس من عام 2021.

إلى جانب ذلك، يزداد الاهتمام الاعلام عن تفاصيل الدوري السعودي الممتاز لعام 2021/2022. وذلك لما يتمتع به من منافسات شرسة في الفرق المتواجده به، إلى جانب ذلك وجود بعض اللاعبين العالميين في فرق الدوري.

وبالمناسبة، يتم اقامة الدوري الممتاز في السعودية على حسب الاشتراطات التي يقرها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم. إلى جانب ذلك تم عمل هيئة قائمة بذاتها، تعمل على متابعة شؤؤون الدوري باستمرار، وسميت بإسم هيئة دوري المحترفي السعودي.

فرق الدوري الممتاز السعودي

تم اقرار الفرق التي ستضمن خلال الدوري السعودي لهذا العام، حيث شملت كل من:

نادي الهلال.

ونادي الشباب.

نادي الاتحاد.

ونادي الفيصلي.

نادي التعاون.

بخلاف ذلك، قد تقرر أن يتم مشاركة 14 فريق من الفرق السعودية، حيث يتم دراسة مشاركة عدد 16 فريق في الموسم التالي 2022/2023.