إعادة انتخاب المعشري رئيسا للمركز الرياضي بالعامرات والرحبي نائبا

العامرات ـ من عبدالله الجرداني:

أعادت الفرق الأهلية بالعامرات انتخاب عادل بن سالم المعشري رئيسا للمركز الرياضي لسنتين قادمتين وانتخاب سعيد بن ناصر الرحبي نائبا للرئيس، جاء ذلك خلال عملية الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديدة التي جرت بمقر المركز الرياضي وسط إجراءات احترازية بسبب جائحة كورونا وقد فتحت عملية الادلاء بالأصوات وقسمت الفرق التي يحق لها التصويت إلى ثلاث مجموعات تطبيقا لعلمية التباعد الاجتماعي والزحام وسارت العملية في انسيابية تامة وسلاسة دون أي تأخير وبعد الانتهاء من الفرز، أعلنت لجنة إدارة الانتخابات عن أسماء مجلس الإدارة والحاصلين على أعلى أصوات وأسفرت النتائج عن فوز عادل بن سالم المعشري بمنصب الرئيس وفاز بمنصب نائب الرئيس سعيد بن ناصر الرحبي وجاء في منصب أمين السر أحمد بن مرهون الهادي بينما نال سليمان بن سعيد الهادي منصب أمين الصندوق وحصل كل من عبدالرحيم بن سالم العبري وفواز بن عبدالله الوهيبي على منصب إداري الفريق بالتزكية وسوف ترفع الأسماء للجهات المعنية لاعتمادها رسميا وعقب انتهاء الانتخابات وجه عادل المعشري رئيس المركز الرياضي كلمة شكر لجميع الفرق الاهلية الذين وضعوا ثقتهم لاعادة ترشيحه موضحا أهمية العمل الجماعي خلال الفترة لتوفير المناخ الملائم لدفع الرياضة والمجالات الأخرى نحو الارتقاء بالفرق الأهلية بالولاية لتحقيق طموحاتهم وطموحات الشباب نحو الابتكار وإظهار المواهب .

وقال المعشري : سنعمل لإيجاد روح التنافس الإيجابي من خلال جملة من الأنشطة الهادفة ونثمن جهود إدارات الفرق الأهلية التي تعتبر الداعم الأكبر لبلورة الأهداف والرؤى ومن أجل تحقيقها على أرض الواقع وفق أهداف محددة وسوف نعمل للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم ونتطلع معا لانطلاقة جديدة والمضي قدما بروح الحماس والجدية لجعل المركز الرياضي منارا لكل المناشط الثقافية الرياضية .

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