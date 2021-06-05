الاتحاد الآسيوي للسباحة يوقع عقد رعاية مع شركة SK Inc الكورية

على هامش اجتماع الجمعية العمومية لـ (فينا) وقع الاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد الإفريقي للسباحة عقد رعاية مع الشركة الكورية الرائدة SK Inc وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة ( فينا ) في العاصمة القطرية الدوحة بحضور طه بن سليمان الكشري أمين عام الاتحاد الآسيوي للسباحة وعدد من المسؤولين بالاتحاد الدولي وذلك بمركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة وفق كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة العامة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وتعتبر هذه الشراكة اتفاقا تعاونيا بين الطرفين وتعمل على تكثيف الجهود وتوفير جميع الوسائل والإمكانيات المساندة للشروع في تنفيذ وتحقيق أهداف قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، حيث يهدف الاتحاد الآسيوي من هذه الاتفاقية مع شركة SK Inc الكورية الارتقاء بالألعاب المائية في القارة وفق الخطط والبرامج الفنية السنوية الموضوعة والتي تعتمد من قبل المكتب التنفيذي بالاتحاد، وأيضًا تكثيف الجهود لنشر الوعي الفني وزيادة قاعدة عدد الممارسين للألعاب المائية في مختلف المسابقات.

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