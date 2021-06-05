للمرة الثانية على التوالي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة تزكي طه الكشري لعضوية الاتحاد

زكت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة (فينا) بالإجماع مرشح السلطنة طه بن سليمان بن داؤود الكشري لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) للدورة القادمة والتي تستمر لمدة أربع سنوات وذلك في اجتماع الجمعية الذي عقد يوم امس بقاعة الدفنة بفندق شيراتون بالعاصمة القطرية الدوحة برعاية سمو الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الاولمبية القطرية وبحضور سمو الشيخ فهد الاحمد الصباح رئيس المجلس الاولمبي وممثلي 204 دولة وبجانب الكشري زكت الجمعية العمومية أيضًا الكويتي حسين المسلم لرئاسة الاتحاد الدولي للسباحة.

وقد اتخذت اللجنة المنظمة للجمعية جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة والتدابير الوقائية لضمان سلامة حضور ممثلي الاتحادات الوطنية المشاركة في الاجتماع الذي كان مزيجاً بين الحضور الشخصي والمشاركة الافتراضية (عن بُعد) والتصويت عبر المنصات المرئية المدعومة بتقنيات حديثة ومتقدمة.. مثل السلطنة في هذا الاجتماع طارق بن سالم الهاشمي نائب رئيس الاتحاد العماني للسباحة.

وجاء فوز طه الكشري للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس ادارة الاتحاد الدولي للسباحة(فينا) نظرًا لما يتمتع به من خبرات تراكمية في الإدارة الرياضية وعلى كافة المستويات المحلية والخليجية والآسيوية والدولية والتي أكسبته طيلة السنوات الماضية ثقة واحترام المختصين في لعبة السباحة، فكان من ثمارها الدعم والتأييد من قبل العديد من الشخصيات وكافة الاتحادات خصوصًا الخليجية والعربية والآسيوية وبقية الاتحادات الوطنية والتي ظهرت من خلال انسحاب عدد من المترشحين من القارة الآسيوية تأكيدًا منها للقدرات التي يمتلكها طه الكشري، وهذا التأييد والتأكيد والثقة يبرهن بشكل عال مدى احترام المجتمع الدولي بالقيادات الرياضية العمانية الفاعلة.

من جانبه اشاد طه بن سليمان الكشري بثقة المجتمع الدولي للسباحة والمتمثل في اعضاء الجمعية العمومية والتي يزيد عددها عن 200 دولة وقال ان تزكية اعضاء الجمعية العمومية هو فخر لي كعماني اولا وكخليجي وعربي واسيوي بأن انال هذه الثقة والتي حملتني هذه المسئولية وبطبيعة الحال فإن منصب عضوية الاتحاد الدولي للسباحة هو تكليف وليس تشريفا قبل كل شيء فمن اعطاني هذه الثقة فأنه ينتظر مني بكل تأكيد مزيدا من العطاء والعمل خصوصا على مستوى القارة التي امثلها واضاف الكشري ان هذه الثقة وللمرة الثانية سنسعى من خلال تواجدنا في الاتحاد الدولي لدعم كافة الاتحادات الاهلية ومساندتها بما يمكنها في تنفيذ فعالياتها المختلفة لكافة الالعاب المائية ووفق الخطط والبرامج التي سيتم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الاتحاد الدولي والذي نال رئاسته بالتزكية من خلال هذا الاجتماع حسين المسلم من دولة الكويت الشقيقة والذي نقدم له تهانينا القلبية وتمنياتنا له بالتوفيق في قيادة الاتحاد الدولي للسباحة ( فينا) خلال الفترة القادمة مشيدا بالتسهيلات والاجراءات الاحترازية من تفشي جائحة كورونا والجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد القطري للسباحة وكافة الجهات والافراد في انجاح هذا الاجتماع العالمي .

الجدير بالذكر أن طه بن سليمان الكشري يمتلك خبرات عملية طويلة تزيد عن 34 عامًا في الإدارة الرياضية والإدارة العامة، حيث تقلد العديد من المهام والمناصب الرياضية منها: أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية (إبريل 2013 وحتى تاريخه) ونائب مدير عام اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية – مسقط 2010 (أكتوبر 2009م – يناير 2010) وعضو اللجنة الأولمبية العُمانية (فبراير 2009 – إبريل 2013 ) ورئيس الاتحاد العُماني للسباحة ( فبراير 2009 – وحتى تاريخه) ورئيس اللجنة الفنية بدورة الخليج العربي التاسعة عشرة لكرة القدم – مسقط 2008 (يناير 2008 – فبراير 2008) وأمين السر العام – المدير التنفيذي للاتحاد العُماني لكرة القدم (فبراير 2008 – فبراير 2009) ونائب رئيس الاتحاد العُماني للسباحة (1999 – 2009) ورئيس الاتحاد العُماني للسباحة ( مايو 1989 – يونيو 1994) ونائب رئيس الاتحاد العُماني للسباحة (أغسطس 1988 – مايو 1989 ونائب رئيس الاتحاد العُماني لألعاب القوى ( 1985 – 1987) وعضو نادي صحار الرياضي( 1980- 1984 ).

وعلى المستوى الخليجي والعربي والآسيوي فقد تقلد منصب عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي (2019 – وحتى تاريخه) وعضو بالاتحاد الدولي للسباحة (2017 – وحتى تاريخه) والأمين العام للاتحاد الآسيوي للسباحة (أكتوبر 2016 – وحتى تاريخه) وعضو لجنة التنسيق لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة – إندونيسيا 2018 (ديسمبر 2014- 2018) ورئيس الاتحاد العربي للسباحة (يونيو 2013- وحتى تاريخه) ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للسباحة (مارس 2010 – مايو 2013)، ,المدير العام للاتحاد الآسيوي للسباحة (فبراير 2009 – 2016) ونائب رئيس الاتحاد العربي للسباحة (أكتوبر 2008 – مايو 2013) وعضو اللجنة الرياضية بالمجلس الأولمبي الآسيوي(2008- 2019) ورئيس اللجنة التنظيمية للسباحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( فبراير 2006 – وحتى تاريخه) وعضو اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم(2005-2012) والأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي للسباحة(1992-2009) وعضو الاتحاد الآسيوي للسباحة( 1990-1992) .

كما كان للكشري العديد من المشاركات الرياضية الهامة منها التواجد والمشاركة في عدد أربع دورات أولمبية، وحضور جميع الدورات الآسيوية للألعاب الرياضية منذ عام 1986، والتواجد في دورتي غرب آسيا للألعاب الرياضية، ودورة التضامن الإسلامي للألعاب الرياضية، وحضور بطولات السباحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1989، والمشاركة في الاجتماعات الدورية والجمعيات العمومية للاتحاد الدولي للسباحة والاتحاد الآسيوي للسباحة والاتحاد العربي للسباحة، وحضور معظم بطولات العالم للسباحة، وترأس وفد السلطنة المشارك في دورة الألعاب العربية الرياضية الثانية عشرة – الدوحة – دولة قطر ديسمبر2011.