الاتحادات الرياضية تستعد للإعلان عن فتح باب الترشح وتصدر دليل الانتخابات الاسترشادي للدورة الانتخابية

- الانتخابات تقام فـي منتصف أغسطس القادم

- تحديد عدد الأعضاء المنتسبين لكل اتحاد والمقعد النسائي الإلزامي

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

■■ تعلن الاتحادات الرياضية خلال هذا الأسبوع عن فتح باب الترشح وتحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية للدورة الانتخابية (2020 ـ 2024 ) لاختيار مجالس إدارة جديدة للاتحادات الرياضية، حيث أصدرت دليل الانتخابات الاسترشادي للدورة الانتخابية (2020 ـ 2024 ) والتي ستقام في منتصف شهر اغسطس القادم ويشتمل الدليل على عدة محاور منها الاجراءات الانتخابية والمفوضين عن الاندية وشروط الترشيح وبطاقة التزكية واعضاء لجنتي الانتخابات والطعون ونماذج الاستمارات.وتتضمن الاجراءات الجديدة في الانتخابات هذه المرة أن يتم الاعلان عن فتح باب الترشح وبعدها يتم توجيه الدعوات للاندية المنتسبة وبعد اسبوع من فتح باب الترشح تبدأ الاتحادات الرياضية في استقبال المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة، حيت جرت العادة في الانتخابات السابقة بعد اعلان فتح باب الترشح تبدأ الاتحادات الرياضية في نفس اليوم استقبال المترشحين . ■■

وكانت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في مركز إعداد القادة عقدت سلسلة من حلقات العمل للجان الانتخابية للاتحادات الرياضية تم خلالها توضيح الاجراءات التي سيتم تطبيقها منها الاجراءات والطعون وهي إجراءات يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد كتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، على أن يكون الموعد في منتصف شهر أغسطس2021م وكذلك ألا يتزامن الموعد مع توقيت إقامة انتخابات اتحاد رياضي آخر، وأيضا تحديد إجمالي عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد، وبناء عليه يتم تحديد مكونات مجلس الإدارة فإذا كان عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد يساوي أو يقل عن (22) عضواً فإن مجلس الإدارة سيتألف من (7) مناصب وهي:الرئيس، ونائب واحد للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق،وامرأة واحدة؛ لشغل المقعد النسائي الإلزامي، وعضوين. أما إذا كان عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد يساوي أو يزيد على (23) عضوًا؛ فإن مجلس الإدارة سيتألف من (9) مناصب وهي: الرئيس،ونائب واحد للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، ومرأة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي، وأربعة أعضاء. كما يعدّ من بين الإجراءات أيضًا اعتماد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت وتقديم مرشحهم للانتخابات (ويطبق بند الظروف الطارئة) وفقاً للضوابط: أن يضم إلى القائمة كل ناد شارك في أي مسابقة أقيمت خلال آخر موسمين وهما موسم (2020ـ 2021 ) وموسم (2019-2020) مع الأخذ بأنه لا يشترط أن يكون النادي قد شارك في الموسمين معاً وإنما يكتفى بمشاركته في أي واحد منهما، وكذلك لا يشترط لاحتساب الموسم أن تكون المسابقات مكتملة وإنما يكتفى أن يكون الموسم قد تم تدشينه، وإذا لم يدشن أحد الموسمين المشار إليهما فيكتفى فقط بالموسم الآخر الذي تم تدشينه ولا يتم النزول لاحتساب الموسم الأسبق لهما، وأيضا إذا كانت هناك أندية غير مسددة لرسوم الانتساب فيتم مخاطبتها للسداد خلال ميعاد معين قبل تاريخ توجيه الدعوة رسمياً، وفي حالة عدم الاستجابة للمهلة المحددة يُستبعد النادي المتخلف عن السداد من قائمة الأعضاء الذين يحق لها الحضور والتصويت، كما يجب عدم تطبيق البند (أ) من المادة (25) من النظام الأساسي المتعلق بنسبة حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية خلال الدورة الانتخابية الواحدة، وذلك لاستحالة تنفيذ هذا الشرط في الدورة الانتخابية الحالية لأنها دورة استثنائية امتدت لأكثر من (4) سنوات، وتسمية العضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد -، وأيضا توجيه الدعوة للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت وتقديم مرشحهم في الانتخابات وفق الآتي: نشر الإعلان في احدى الصحف المحلية وتوجيه خطاب من الأمانة العامة إلى الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت، وتقديم مرشحهم للانتخابات متضمن البيانات: قائمة بمناصب مجلس الإدارة وفق عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد، واسم العضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – حيث سيحصل على مقعد الزامي تلقائي بعضوية مجلس الإدارة بدون انتخاب، وقائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت وتقديم مرشحهم للانتخابات معتمدة من مجلس الإدارة.

الاقتراع والتصويت

وهي إجراءات تقوم بها لجنة الانتخابات وحضور ومتابعة لجنة الطعون الانتخابية، حيث إن بعد إعلان النصاب القانوني للاجتماع، تطلب لجنة الانتخابات من الجمعية العمومية اختيار من تراه مناسباً من الحضور لمراقبة الإجراءات، كما تقوم لجنة الانتخابات بشرح إجراءات الاقتراع والتصويت وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن .

لجنة الانتخابات

لجنة الانتخابات المشكلة من قبل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية في استلام الطلبات من المترشحين شخصياً خلال فترة فتح باب الترشح ويتم تسليمهم إيصال استلام بالوقت والتاريخ والتوقيع والختم، وأن تنعقد اللجنة للاجتماع في آخر ساعة من إغلاق باب الترشح بتاريخ 22 يونيو 2021م، ويتم استلام آخر طلب وإعداد محضر يتضمن توقيت فتح وإغلاق باب الترشح وكشفا بأسماء المترشحين والمنصب المترشح له وتاريخ تقديم الطلب، على أن تُنشر في ذات اليوم القائمة الأولية للمترشحين في لوحة الإعلانات وفي حسابات التواصل الاجتماعي للاتحاد، كما أنه خلال (5) أيام تتولى اللجنة دراسة أوراق المترشحين ، وفي حالة وجود استفسارات أو نقص مستندات تراها اللجنة ضرورية يتم إخطار المترشح بها، وعلى المترشح استيفاء المطلوب منه خلال (3) أيام من تاريخ إخطاره بها وإلا يُستبعد، كما وقبل تاريخ (6 يوليو 2021م) تعتمد لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمترشحين، وتقوم بنشرها مع القائمة النهائية للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت في لوحة الإعلانات وفي حسابات التواصل الاجتماعي للاتحاد، وأيضا يجب تذييل القائمتين النهائيتين بعبارة “يجوز لكل ذي صفة ومصلحة تقديم طعن إلى لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية وذلك خلال (2) يومين من تاريخ إعلان هذه القائمة”.

الطعون الانتخابية

في هذه المرحلة يفتح المجال أمام كل من له صفة ومصلحة أن يطعن ضد ما جاء في القائمة النهائية وفق الضوابط: بأن يقدم الطعن كتابياً إلى لجنة الطعون الانتخابية موضحاً فيه صفة الطاعن ومصلحته وأسباب الطعن والمؤيدات الدالة، وذلك خلال يومين من تاريخ إعلان القائمة مقابل توقيع استلام من لجنة الطعون بالوقت والتاريخ والتوقيع والختم، على أن تتولى لجنة الطعون الانتخابية دراسة الطعن والبت فيه خلال (5) أيام على الأكثر من تاريخ استلامه، ويتم مخاطبة الطاعن بقرار اللجنة في الطعن، ويكون هذا القرار نهائياً.أما في حالة قبول الطعن، يتم مخاطبة لجنة الانتخابات بالقرار وما يتطلبه من تعديلات في أي من القائمتين، كما تتولى لجنة الانتخابات فور استلامها قرار لجنة الطعون الانتخابية إجراء التعديلات حسب ما يتطلبه تنفيذ القرار وإعادة اعتماد القائمة المعدّلة ونشرها في لوحة الإعلانات وحسابات التواصل الاجتماعي موضحًا فيها أنه تم تعديلها تنفيذًا لقرار لجنة الطعون الانتخابية.