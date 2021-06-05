منتخبنا الوطني يواصل تدريباته بروح معنوية عالية و«برانكو» يشرح العنابي بمحاضرة صباحية استعدادا لمواجهة الغد المثيرة أمام نظيره القطري

جماهير الأحمر فـي قطر مدعوة لمؤازرته فـي أهم اختبار و«الدكة» تعود اليوم

متابعة ـ صالح البارحي:

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على ساحة ملاعب جامعة قطر بالعاصمة القطرية الدوحة ، وذلك استعدادا لاستكمال ما تبقى له من مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لمونديال قطر 2022م ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م إضافة إلى مباراة الملحق أمام الصومال في كأس العرب، حيث تبدأ مهمة الأحمر العماني غدا أمام شقيقه العنابي القطري من ساحة ستاد جاسم بن حمد بنادي السد الذي يتسع لنحو 13,000 متفرج في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق، وهو من أوائل الملاعب التي استخدمت تقنية التبريد التي تم تطبيقها لاحقاً في جميع الملاعب التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر .

ستقوم القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان بنقل مباشر لأحداث مباراة منتخبنا مع نظيره المنتخب القطري ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة مساء غد من ساحة ستاد السد بالعاصمة القطرية الدوحة، وسيرافق المباراة استوديو تحليلي يديره الزميل بدر الغيثي . وفي ذات السياق ، ستكون الجماهير العمانية مدعوة لمتابعة البرنامج الرياضي (الدكة) للحديث عن المباراة والأحداث التي صاحبتها بتفاصيل دقيقة رفقة الزميل خميس البلوشي والزملاء المحللين بالبرنامج على مدار حلقة اليوم التقديمية والحلقة التي تعقب المباراة مساء غد إن شاء الله تعالى .

أكد فيصل البلوشي المشرف على رابطة تشجيع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على وجود مبادرة تسمح للجماهير العمانية المتواجدة في دولة قطر الشقيقة بتشكيل رابطة لمساندة ومؤازرة منتخبنا فيما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة ومباراة ملحق كأس العرب أمام الصومال بدءا من لقاء الغد أمام قطر ، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع الاتحاد العماني لكرة القدم والرابطة الرسمية، حيث تم تخصيص البوابة رقم (3) لدخول جماهير السلطنة ، فيما سيكون تسجيل الحضور عبر رابط إلكتروني خاص بالاتحاد القطري .

نقل مباشر

خاض الأحمر حصته التدريبية الأخيرة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مسقط مساء أمس، والتي اتضحت من خلالها الكثير من معالم تشكيلة مباراة الغد القوية والمثيرة أمام قطر الذي أنهى مواجهته الماضية أمام الهند بالفوز 1/صفر بصعوبة بالغة ليواصل صدارته للمجموعة الخامسة برصيد (19) نقطة حتى الآن، مع التأكيد على أن مباراة الغد أمام منتخبنا هي الأخيرة بالنسبة له في التصفيات .

معنويات عالية

أثنى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها لاعبو الأحمر قبل مواجهة الغد المصيرية أمام المنتخب القطري، والتي تعتبر بمثابة أقوى اختبار للفريق فيما تبقى من منافسات بالتصفيات، حيث إن هذه المباراة ستكون بمثابة عنق الزجاجة ومفترق طرق للأحمر العماني الذي يأمل في تحقيق الانتصار على قطر أولا ورفع رصيده إلى (15) نقطة مع بقاء (6) نقاط في الميدان من خلال لقائيه القادمين أمام أفغانستان وبنجلاديش ، و ذلك يعني وصوله للنقطة (21) في حالة تجاوز الفريقين بالانتصار ، وهذا يعني أن الصدارة ستكون عمانية في نهاية التصفيات .

اللاعبون واصلوا العطاءات في التدريبات بكل ما أوتوا من قوة وفق تعليمات الجهاز الفني، وأصبح الجميع يدرك تماما ماهية الأهداف والطموحات المبتغاة من مباراة الغد، ناهيك عن وصول اللاعبين إلى درجة كبيرة من هضم طريقة وأسلوب وتكتيك المدرب الكرواتي خاصة بعد مباراتي تايلند وإندونيسيا اللتين كشفتا للمدرب الكثير من جوانب الضعف والقوة في الفريق الأحمر وهو ما واصل عمله لعلاجها بعد الوصول للدوحة مباشرة .

شرح ومحاضرة

قام المدرب – كعادته – صباح أمس بمقر إقامة بعثة المنتخب بفندق الشعلة بإلقاء محاضرة للاعبين شرح خلالها طريقة اللعب المناسبة لمواجهة المنتخب القطري أولا ولأن تكون بصورة رئيسية لمسيرة الأحمر رفقة برانكو مستقبلا ، حيث يواصل شرح الاخطاء التي من الممكن أن تقف حائلا أمام تنفيذها بالصورة الصحيحة، وكيفية تجاوزها بطريقة تضع المنتخب في جاهزية تامة لأي طارئ قد يحدث في المباريات، اللاعبون بدأوا يطبقون كل ما هو مطلوب تدريجيا وبنسبة نجاح كبيرة وفق ما أكد عليه المدرب بقراءة أداء المجموعة في لقائي تايلند وإندونيسيا . من جانب آخر ، قام المدرب بتشرح ما قدمه المنتخب القطري في مباراته الأخيرة أمام الهند التي أقيمت الخميس الماضي والتي انتهت بفوز صعب لقطر 1/صفر مع أداء جيد للغاية للمنتخب الهندي، حيث أكد المدرب على مكامن قوة المنتخب القطري ومكامن ضعفه والتي من خلالها يستطيع لاعبو منتخبنا الوصول لشباك الفريق العنابي ، اللاعبون طيلة دقائق المحاضرة كانوا آذان صاغية لتلقي كل ما هو مهم لمواجهة الغد، حيث إن قراءة المدرب للمنافس تعد أبرز عوامل النجاح في مثل هذه المباريات الحاسمة والهامة بطبيعة الحال .