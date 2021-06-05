السلطنة تفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024

بمشاركة 32 منتخبًا

لوزان ـ العمانية :

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي عن فوز السلطنة باستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024م بعد حصول الملف على 13 صوتًا من أصل 16 في منافسة مع 6 ملفات أخرى إلى جانب ملف السلطنة. وبهذا الفوز فإن منتخبي السلطنة للرجال والنساء سيشاركان مباشرة في البطولة العالمية دون خوض تصفيات مؤهّلة، إذ سيشارك فيالبطولة التي تُقام في يناير 2024م (32 ) منتخبًا منها (16) للرجال و(16) للنساء. وتوجّه الدكتور ناريندرا بترا رئيس الاتحاد الدولي للهوكي بالتهنئة للسلطنة على ثقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لاستضافة بطولة خماسيات كأس العالم للهوكي للرجال والنساء، وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية “هذا الفوز جاء من واقع ما حمله ملف السلطنة منمقومات نجاح التنظيم وفق المعايير الدولية التي تحدد ذلك حيث كان ملف السلطنة مميّزًا من كافة النواحي ونحن على ثقة تامة بقدرة الاتحادالعُماني للهوكي والمسؤولين عن الرياضة في السلطنة في تنظيم هذه البطولة بما يليق بسمعة السلطنة المشهودة في هذا المجال”.وفي السياق ذاته أوضح داتو الطيب أكرم الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للهوكي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للهوكي، عضوفريق فرز ملف استضافة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، قائلاً “إنّ أعضاء المكتب التنفيذيللاتحاد الدولي للهوكي برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور ناريندرا بترا وبعد اطّلاعهم على ملفات الدول المتنافسة وصلوا إلى قناعة تامة بقوةالملف العُماني وما احتواه من بيانات وافية في كافة المجالات، وفوز السلطنة بتنظيم هذه البطولة هو فوز لقارة آسيا بأكملها”.من جانبه قال طالب بن خميس الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للهوكي “نُهدي فوز السلطنة وشرف تنظيم بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024 إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله- وكافة محبي رياضة الهوكي بالسلطنة”.وقال الوهيبي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن الفوز بتنظيم هذه البطولة يعدّ مكسبًا كبيرًا للسلطنة وللرياضة العُمانية باعتبار أنّ البطولة تعد ّ أول بطولة لخماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًا ونالت السلطنة شرف تنظيمها وسيكون اسم السلطنة راسخًا في تاريخ البطولة.وأشاد رئيس الاتحاد العُماني للهوكي بالمجتمع الدولي على هذه الثقة الكبيرة قائلاً “بكل تأكيد سيكون لها الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي وسنقوم بتجهيز وتأهيل منتخب قادر على التنافس ومقارعة المنتخبات المشاركة”.وكانت المنافسة لملف الاستضافة من قِبل 7 دول وهي: السلطنة وهولندا وإسبانيا وجنوب إفريقيا والهند وباكستان وسنغافورة.