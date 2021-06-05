نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية 2020 KSA SPORT لنقل مباراة السعودية واليمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناه السعودية الرياضية من اكثر الترددات اليوم بحثا على الأنترنت حيث يهتم الكثيرين من عشاق كره القدم في المملكة العربية السعودية، وفي الوطن العربي بمعرفه تردد قناه السعودية الرياضية والتي تقوم بإذاعة مباريات كره القدم مجانا لكل الجماهير، حيث تنفرد القناه الرياضية بنقل مباريات كاس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين وهو من اهم الدوريات العربية، من المقرر أن تبدأ مباريات الجولة الثلاثين من مباريات الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الأحد 30 مايو 2021 وستذاع جميع المباريات الثمانية لكل الفرق عبر القنوات الرياضية السعودية.

تردد قناه السعودية الرياضية

يمكن لكافه الأشخاص أن يقوموا ضبط تردد قناه السعودية الرياضية على القمر المصري النايل سات لمشاهده مباريات كره القدم في الدوري السعودي للمحترفين كافة الأندية وهذا هو التردد الجديد للقناة السعودية الرياضية ويمكن أن يتم ضبطه علي أي نوع من أنواع أجهزة الاستقبال المعروفة في الوطن العربي، حيث يمكن ضبط ترددات القناة عبر القمر المصري النايل سات.

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12149

الاستقطاب: افقي (h)

الترميز :27500

تصحيح الخطأ : 5/6

مباريات الجولة الاخيرة في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الثلاثين من كاس الأمير محمد بن سلمان وسوف تقام المباريات جميعها في نفس التوقيت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت السعودية و سيتم لعب المباريات بجمهور محدود تطبيق للاجراءات الاحترازية والمباريات الي ستقام اليوم:

مباراة الهلال والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي

مباراة النصر والاتحاد على ستاد مرسول بارك

مباراة الشباب والوجدة على استاد الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب

مباراة القادسية وأبها على استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية

مباراة الرائد والفتح على استاد مدينه الملك عبد الله الرياضية

مباراة الأهلي والاتفاق على الملعب الرياضي في مدينه الملك عبد الله الرياضية

مباراة ضمك والتعاون على استاد مدينه الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

مباراة العين والباطن على استاد مدينه الملك سعود الرياضية وستذاع المباريات علي القناة السعودية الرياضية.

موعد مباراة السعودية واليمن

تقام مساء مباراة المنتخب السعودية ضد اليمن وهي المباراة التي تأتي في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، وأيضا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. سوف تقام المباراة علي استاد مرسول بارك بمدينة الرياض، يريد لاعبو المنتخب السعودي الفوز وحصد الثلاث نقاط حيث سيرتفع رصيد الأخضر إلى 14 نقطة في حالة فوزه ، سيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.