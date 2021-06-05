نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات أمم أوروبا يورو 2020 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة العديد من جماهير كرة القدم العالمية والأوروبية انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2020 والمعروفة باسم يورو 2020، حيث سيشارك بالبطولة 24 منتخباً وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة بهذا العدد بعد أن تمت إقامتها في عام 2016 بفرنسا وفاز بها المنتخب البرتغالي.

وقد تم إتخاذ قرار إقامة كأس أمم أوروبا 2020 في 11 مدينة، وذلك في إطار احتفالات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مرور 60 عاماً على إقامة أول بطولة من بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد إقامة يورو 2020

وسيتم انطلاق منافسات يورو 2020 في الفترة مابين الحادي عشر من شهر يونيو من العام الحالي 2021، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو من العام ذاته، وسيتم إقامة البطولة في 11 مدينة في 11 دولة مختلفة، حيث ستكون المدن والدول المستضيفة للبطولة هي كالتالي: إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، إسبانيا، أذربيجان، اسكتلندا، رومانيا، هولندا، المجر، الدنمارك، على أن تكون مباراتي نصف النهائي ومباراة النهائي على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020

وقد تم تقسيم الأربعة وعشرين منتخباً المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا 2020 على ست مجموعات يتم التأهل من كل مجموعة صاحبي المركزين الأول والثاني، ومن ثم يتم تأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، ومن ثم سيتم إقامة دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب حتى إقامة المباراة النهائية، وإليكم مجموعات بطولة يورو 2020:

المجموعة الأولى: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا.

تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا. المجموعة الثانية: الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا.

الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا. المجموعة الثالثة: هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية.

هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية. المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، اسكتلندا، التشيك.

إنجلترا، كرواتيا، اسكتلندا، التشيك. المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا.

إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا. المجموعة السادسة: المجر، البرتغال، فرنسا، ألمانيا.

جدول مباريات بطولة يورو 2020

وإليكم الصورة التالية توضح جدول مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 مع مراعاة أن جميع مواعيد المباريات المدرجة هي بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أوروبا 2020

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 من خلال شبكة قنوات bein SPORTS الرياضية، وهي المالك الحصري لمنافسات بطولة يورو 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.