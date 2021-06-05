التونسي فرجاني ساسي يعلن مصير استمراره مع الزمالك بعد فترة التوقف الدولي

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن لاعب وسط الزمالك المصري والمنتخب التونسي فرجاني ساسي، أنه سيعلن كل ما يتعلق بمستقبله مع النادي بعد فترة التوقف الدولية الأسبوع المقبل.

علما أن لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا حاليًا مهمة دولية مع نسور قرطاج الذين من المقرر أن يلعبوا ثلاث مباريات ودية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.

ويذكر أن نادي الزمالك المصري دخل في مفاوضات استمرت لأشهر مع وكيل ساسي بشأن صفقة جديدة لكن دون جدوى وترك الباب مفتوحًا لرحيله هذا الصيف بعد انتهاء عقده الحالي. وقال ساسي للصحفيين أثناء مشاركته في المعسكر التدريبي مع المنتخب التونسي مستقبلي مع الزمالك؟ “سأشرح كل شيء بعد التوقف الدولي”.

فرجاني ساسي يفند الشائعات المتعلقة بمستقبله الكروي

كما تحدث اللاعب التونسي المخضرم ساسي عن الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام بخصوص مستقبله وقال: “كل شيء واضح وأنا أعلم جيدا أن مشجعي كرة القدم التونسية يسمعون الكثير من الشائعات المتعلقة بمستقبلي لأنني لا أتحدث إلى وسائل الإعلام، وبعد الاستراحة الدولية سأعلن حقيقة مستقبلي مع نادي الزمالك المصري”

ساسي يصل إلى لقبه الخامس مع نادي الزمالك

كان مايسترو خط وسط الزمالك يحصل على رسوم تبلغ 2 مليون دولار لكل موسم خلال الصفقة الحالية وكان يأمل في زيادة ، مع العلم أنه تم اختياره من قبل العديد من الأندية في المنطقة. وقاد النجم التونسي فرجاني ساسي فريقه إلى صدارة جدول فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة بعد أن خاض 25 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وأحرز خمسة ألقاب مع نادي الزمالك.