انت الان تتابع تفاصيل خبر موسيماني يرفض عرض مغري من المغرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في لقاء خاص مع قناة الأهلي تم نشره على يوتيوب وفيسبوك تطرق مدرب الأهلي موسيماني حول حقيقة رحيله عن الأهلي مقابل مبلغ مالي مغري من المغرب.

وكشف المدرب الجنوب أفريقي، موسيماني، أنه رفض عرض المغرب لتدريب أحد أنديته، بعد هزيمة فريق الأهلي أمام غزل المحلة بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز، مؤكدا أنه رفض هذا العرض من أجل عدم ترك النادي الأهلي أولا وحب جماهيره ومجلس إدارته واللاعبين ثانيا.

وحل موسيمانى، مدرب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الخميس، ضيفا على قناة الأهلي في لقاء خاص وهام لجميع جماهير ومشجعي القلعة الحمراء في أنحاء الوطن العربي تم نشره على مواقع الشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الأهلي يوتيوب وفيسبوك.

وأعرب بيتسوا موسيماني، مدرب النادي الأهلي، عن طموحه مع الفريق في الفترة المقبلة، وأنه يريد الفوز بالبطولة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخ النادي، موضحًا أن الهدف المغري الذي تلقاه كان مع عقد لمدة ست سنوات، لكنه رفض المغادرة وعزم على الاستمرار في نادي القلعة الحمراء.

وأوضح موسيماني أنه كان يتحدث دائما مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي عن رغبته في صنع التاريخ مع النادي الأهلي، وأيضاً على اللاعبين أن يفتخروا بالقلعة الحمراء، وذلك لتحقيق ذلك من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.