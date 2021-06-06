موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عام والقناة الناقلة ومعلق اللقاء

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عام، من أهم موضوعات البحث اليوم من قبل عشاق الساحرة المستديرة، فمباراة الليلة التي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت في الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، على ملعب “ستوزيك ستاديوم” في مدينة ليوبليانا السلوفينية، يدخلها الفريق الألماني برغبة الفوز باللقب الثالث له في تاريخه على حساب البرتغال، وكان الماكينات الألمانية قد تأهلت إلي النهائي على حساب منتخب الطواحين الهولندية بالفوز عليه في قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد سجله لاعب بايرن ليفركوزن الواعد فلوريان فريتز، بينما الفريق البرتغالي الذي يرغب في تسجيل أسمه للمرة الأولى في وحة الشرف للفوز باللقب، وكان تأهل على حساب الفريق الإسباني المتميز في الدور نصف النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد، ويسعى الليلة للفوز باللقب الغالي على حساب الماكينات الألمانية القوية جداً والمرشحة بقوة للفوز باللقب الليلة.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال اليوم

بالتوقيت العالمي غرينتش : 19.00. بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر : 20.00. بتوقيت مصر، السودان، ليبيا : 21.00. بتوقيت مكة المكرمة، البحرين، قطر، الكويت، سوريا، فلسطين، العراق، 22.00. بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عَمان : 22.00.

القنوات الناقلة مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عام

قناة bein sports hd 1.

قناة sky sports foot balluk.

قناة sky sports main Eventuk.

معلق مباراة ألمانيا ضد البرتغال الليلة

يعلق على المباراة النهائية الليلة بين البرتغال وألمانيا عبر شاشة قنوتات بي إن سبورت القطرية المعلق مضر اليوسف.

بطاقة مباراة ألمانيا والبرتغال في نهائي كأس الأمم تحت 21 عام