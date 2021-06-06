موعد مباراة الجزائر ومالي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة الجزائرية الأرضية

المنتخب الجزائري يلاقي منتخب مالي في مباراة قوية يتسلح فيها محاربي الصحراء بمعنويات مرتفعة بعد انتصارهم العريض في آخر مبارياتهم ضد منتخب موريتانيا في مباراة أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر مستضيف مقابلة محاربي الصحراء ضد مالي، والتي سيتسلح فيها الخضر بانضمام رياض محرز إلى صفوف الفريق بعد غيابه عن المباراة الأولى ضد المنتخب الموريتاني، بينما اللاعب يوسف عطال خرج من قائمة الفريق بسبب الإصابة التي ستبعده أيضا عن المباراة الودية القادمة للخضر ضد المنتخب التونسي، وسينطلق موعد مباراة الجزائر ومالي اليوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021 في التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت الجزائر، الحادية عشرة إلا ربع مساءا بتوقيت فلسطين.

المنتخب الجزائري يخوض ثاني تجاربه الودية في معسكره الحالي الذي يستعد به مبكرا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم قطر 2022 مرحلة المجموعات المؤهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات، والتي ستشهد تأهل عشر منتخبات هم متصدري جدول ترتيب المجموعات فقط، قبل أن يلتقوا سويا في خمس مباريات ليتأهل خمس منتخبات إلى البطولة التي تمتلك فيها القارة الإفريقية خمس مقاعد فقط كالعادة، ويأمل المحاربين في العودة للمشاركة في كأس العالم بعد أن غابوا عن مونديال روسيا 2018.

الجزائر تمكنت في آخر مبارياتها الودية من تحقيق انتصار عريض ضد منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف الخضر كلا من سفيان فيغولي “هدفين”، بغداد بونجاح، وأدم وناس بينما سجل سيدي يعقوب هدف المنتخب الموريتاني الوحيد في المباراة، وبعد الفوز أعرب المدرب جمال بلماضي عن سعادته بأداء لاعبيه رغم صعوبة المباراة ضد المرابطون، كما أكد سعادته بمستوى بعض الجدد المنضمين للمنتخب وبخاصة المدافع بدران الذي أكد بلماضي أنه سيكون له شأن كبير مع محاربي الصحراء في الفترة القادمة التي ستشهد مواجهات صعبة للخضر في تصفيات المونديال ضد منتخبات بوركينا فاسو، والنيجر المتواجدين مع الخضر في المجموعة الأولى من التصفيات.

موعد مباراة الجزائر ومالي الودية

8:45 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:45 توقيت مصر.

10:45 توقيت مكة المكرمة، اليمن، سوريا، العراق، وفلسطين.

11:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومالي