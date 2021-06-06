موعد مباراة الجزائر ومالي الودية اليوم الأحد 2021/06/06 والقناة الفضائية الناقلة وتشكيل الجزائر

موعد مباراة الجزائر ومالي الدولية الودية، يستقبل ملعب مصطفى شاكر في الجزائر العاصمة المباراة التي تجمع محاربي الصحراء المنتخب الجزائري ضد أسود التيرانجا منتخب مالي، ضمن تحضيرات الفريقين للمباريات الرسمية القادمة، تنقل المباراة على القناة الجزائرية الأرضية، يسعى المدير الفني الجزائري جمال بلماضي للتعرف على أخر مستوى لعناصر المنتخب الوطني، قبل خوض مباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم التي تضم بجانب الجزائر منتخبات ” بوركينا فاسو، وجيبوتي، ومنتخب النيجر”، ومن المتوقع أن لا يدفع بلماضي بالنجم رياض محرز لإعطائه مزيد من الراحة، بعد نهاية الموسم الشاق مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي الذي توج بالبريمرليج معه هذا العام.

موعد مباراة الجزائر ومالي اليوم

تنقل المباراة الليلة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الجزائر وفيما يلي موعد المباراة بالتوقيت المحلي لبعض الدول.

19.45 : بالتوقيت العالمي جرينتش.

20.45 بتوقيت : كلاً من الجزائر، تونس، المغرب.

21.45 بتوقيت : مصر، السودان، ليبيا.

22.45 بتوقيت : المملكة العربية السعودية، سوريا، العراق، الكويت، البحرين، قطر، اليمن، لبنان.

23.45 بتوقيت : دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌَمان.

القناة الناقلة مباراة الجزائر ضد مالي الليلة

تنقل جميع مباريات المنتخبات الجزائرية الودية التي تقام في الجزائر، على قناة الجزائرية الأرضية والتي سنقدم لكم ترددها كي تستمتعوا بمشاهدة المباراة الهامة عليها الليلة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية