نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبن دياز لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. عن تتويج اللاعب روبن دياز مدافع نادي مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بموسم 2020-2021، وذلك يُعد أول عام له بملاعب إنجلترا.

واستطاع لاعب منتخب البرتغال أن يحصل على الجائزة, بعد عام واحد من اللعب على الملاعب الإنجليزية. وأصبح نجم مانشستر سيتي رابع مدافع يتوج بجائزة لاعب الموسم على مدار تاريخ البريميرليج. وذلك بعدما حصل كل من الصربي نيمانيا فيديتش لاعب مانشستر يونايتد، والبلجيكي فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي, بالاضافة الي الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول على تلك الجائزة من قبل.

روبن دياز لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

حصد دياز على أعلى نسبة من الأصوات, ليحافظ على بقاء الجائزة بين لاعبي السيتزنز. وذلك بعدما حصدها زميله بالفريق “كيفن دي بروين” في الموسم الماضي 2019-2020.

كما أصبح دياز ثاني لاعب برتغالي يفوز بجائزة لاعب الموسم, بعد مواطنه كريستيانو رونالدو عامي 2007 و2008, مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المعروف أن تلك الجائزة يشارك في التصويت بها قادة فرق البريميرليج، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء كرة القدم، لتحديد هوية الفائز بالجائزة. بعد أنتهاء كل موسم بالدوري الإنجليزي.

وجاء تتويج دياز على حساب مواطنه “برونو فيرنانديز”. وكذلك الثلاثي الإنجليزي “جاك جريليش” و”هاري كين” بالإضافة إلى “ماسون ماونت”. والتشيكي “توماس سوتشيك”. كما أن اللاعب “محمد صلاح” لاعب منتخب مصر الأول كان مرشح للحصول على تلك الجائزة قبل أن يفوز بها روبن دياز.

إنجازات روبن دياز مع مانشستر سيتي

نجح صاحب الـ24 عاما في إبراز اسمه بعدما أعطى صلابة دفاعية للفريق السماوي منذ وصوله لملعب الاتحاد أثناء الانتقالات الصيفية الماضية. مما ساعد فريقه على استعادة لقب البريميرليج بعدما فاز به نادي ليفربول الموسم الماضي. وأسهم المدافع البرتغالي في نجاح السيتي في تحقيق سلسلة انتصارات استمرت لـ15 مباراة متتالية خلال بطولة الدوري الإنجليزي 2020-2021.

وعلي مدار مشاركاته مع نادي مانشستر سيتي بطل البريميرليج، حافظ الفريق على نظافة شباكه في 15 مباراة. بالإضافة إلى تحقيق الفوز في 27 مباراة من أصل 38 مباراة ظهر بها منذ بداية الموسم.