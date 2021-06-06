فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزاً مذهلاً في رالي كرواتيا

في الرياضة 6 يونيو,2021

نجح فريق فريق تويوتا “جازو للسباقات” مرة أخرى في التميز، وترك بصمة مميزة من خلال الأداء المثير الذي يقام للمرة الأولى في رالي كرواتيا ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها “الاتحاد الدولي للسيارات”، وبهذا الفوز، عززت تويوتا تقدمها في بطولة العالم للراليات لفئة المصنعين لتحرز 138 نقطة. فخلال المرحلة النهائية الحاسمة كان التحدي على أشده حتى الأمتار الأخيرة من السباق، استطاع كلٌ من سيباستيان أوجييه، وجوليان إنغراسيا الفوز على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 1، حيث أنهوا السباق بفارق 0.6 ثانية فقط عن زملائهم في الفريق إلفين إيفانز وسكوت مارتن على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 33، ما يجعلها واحدة من أكثر نهائيات بطولة العالم للراليات تنافسيةً على الإطلاق.وكان الفارق الزمني بين أفضل ثلاث سيارات في آخر أيام الرالي 10.4 ثانية فقط، حيث تقدم أوجييه بفارق 6.9 ثانية أمام إيفانز. وفي المرحلتين الافتتاحيتين من اليوم الرابع والأخير من السباق، كان إيفانز الأسرع على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 33، واستحوذ على الصدارة من أوجييه الذي يقود سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 1.

الفريق بدأ مرحلة “باور” الأخيرة الحاسمة بسيارتي تويوتا ياريس للراليات بفارقٍ زمنيٍ بلغ 3.9 ثانية فقط، وكانا بحاجة إلى المضي قدماً لتأمين المركزين الأول والثاني، مع هامشٍ زمنيٍ ضيق عن السيارة المنافسة في المركز الثالث. وعند خط النهاية، كان أوجييه الأسرع خلال المرحلة، وحقق الفوز على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 1، في حين احتل إيفانز المركز الثاني بفارقٍ بلغ 4.5 ثانية على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 33 في ثالث أقل فارق وقت للفوزٍ في تاريخ بطولة العالم للراليات.وبالنتيجة، عاد أوجييه إلى صدارة ترتيب السائقين بأعلى عددٍ من النقاط، في حين عزز الفريق تقدمه في بطولة المصنعين مسجلاً 27 نقطة.

وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلاً: “أنا فخورٌ جداً بالفوز الكبير الذي حققه أفراد فريقنا في رالي كرواتيا الجديد لهذا الموسم. أهنئ سيباستيان، وجوليان، وكامل الفريق! كذلك، أود أن أهنئ إلفين وسكوت على الأداء الرائع الذي حققاه بإنهاء السباق بفارقٍ بسيط عن المركز الأول. لقد كان من الرائع تحقيق المركزين الأول والثاني بإشراف ياري ماتي، الذي ينجح في كل رالي في تحفيز الفريق ليقدم أفضل ما لديه، ويعمل بروح التعاون. أخيراً، أدعو جمهورنا لمواصلة تشجيع فريق جازو للسباقات جي آر، شاكرين لكم دعمكم وتحفيزكم المتواصل”.

من جهته، أوضح ا سيباستيان أوجييه، سائق سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل الرقم 1: “لقد شكل الرالي تحدياً كبيراً بالنسبة لنا. ولعل متابعينا يعلمون جيداً أنني لا أستسلم أبداً، فقد بذلت جهدي للمضي قدماً حتى النهاية. وأود أن أثني على العمل الرائع الذي قام به إلفين طوال السباق، وعلى الأداء القوي تحديداً في اليوم الأخير. لقد كنا نسير بوتيرة جيدة، وسعدنا بمشاركة الفريق مرة أخرى منصة التتويج”.

وعلى مدى السنوات الماضية، شاركت تويوتا في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل، و”سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة”. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر أبريل من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم “جازو للسباقات” جي آر، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.