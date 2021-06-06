اتحاد الكرة يناقش روزنامة الموسم الكروي الجديد مع الأندية

يعقد الاتحاد العماني لكرة القدم غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء برئاسة سالم سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم اجتماعا مع الاندية المشاركة في مسابقات الاتحاد للموسم الجديد وذلك لمناقشة شكل الموسم الكروي الجديد.

وسيكون الاجتماع الاول غدا الثلاثاء مع اندية دوري عمانتل لمناقشة الموعد الجديد لانطلاقة الموسم مع اعتماد الشكل العام للدوري المعتاد اقامته بدوري من دورين ومن المتوقع ان ياخذ موعد الانطلاقة الحيز الاكبر من النقاش بسبب اوضاع المنتخبات الوطنية للفترة القادمة والاستعداد للمشاركات الخارجية سواء للمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي.

فيما سيعقد الاجتماع الثاني لاندية الدرجة الاولى وسيتم خلالها مناقشة شكل الدوري وموعد الانطلاقة وبما لا يتعارض مع برنامج المنتخبات الوطنية للمرحلة القادمة.

وكان اتحاد الكرة قد ألغى الموسم المنصرم بسبب الاوضاع الراهنة بانتشار فيروس كورونا بعد ان اوقفت اللجنة العليا كافة الانشطة الرياضية بالسلطنة مما تسبب بتوقف النشاط الكروي واتخذ الاتحاد قراره بالغاء الموسم رغم المعارضات من بعض الاندية وتأييد أندية اخرى لقرار الالغاء.

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