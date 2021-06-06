منتخبنا الوطني فـي أهم اختبار أمام قطر والنقاط الثلاث مطمعنا بحثا عن الصدارة

الطريق إلى مونديال قطر وكأس الأمم بالصين

التركيز واستغلال الفرص والحذر أبرز عوامل الانتصار و«الرشيدي» قائد

للفريق

متابعة ـ صالح البارحي:

■■ عندما تدق الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء اليوم … تبدأ الجماهير العمانية المحبة للأحمر العماني التحفز أمام شاشات التلفاز … حيث يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهته المثيرة والمهمة للغاية من ساحة ستاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة .. لقاء الشقيقين الذي يجمع منتخبنا بنظيره القطري ضمن منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022م ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م . وتعتبر مواجهة اليوم هي بمثابة نهائي كؤوس للطرفين .. فالأحمر والعنابي يتنازعان الصدارة بحثا عن الخروج من مأزق الحسابات بالنسبة لمركز الوصافة مع المجموعات الأخرى . ■■

التشكيلة المتوقعة لمنتخبنا

من المتوقع أن يدخل منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من فايز الرشيدي في حراسة المرمى، وعلي البوسعيدي وجمعة الحبسي وفهمي دوربين وعبدالعزيز الغيلاني في خط الدفاع ، وحارب السعدي وعبدالله فواز وزاهر الاغبري وصلاح اليحيائي في الوسط، وعبدالعزيز المقبالي ومحسن الغساني في خط المقدمة .

التشكيلة المتوقعة لقطر

المنتخب القطري ومن خلال مباراته الأخيرة أمام الهند ، فمن المتوقع أن يبدأ بتشكيلة مكونة من سعد الشيب في حراسة المرمى ومصعب خضر وبسام الراوي وبوعلام خوخي وعبدالكريم حسن في خط الدفاع ، وفي الوسط كريم بوضياف وعبدالعزيز حاتم ويوسف عبدالرزاق وحسن الهيدوس ، والمعز علي ومحمد مونتاري في خط المقدمة .

الكابتن .. فايز

ستظهر شارة كابتن منتخبنا على كتف الحارس العملاق فايز الرشيدي في مباراة اليوم ، وهو الذي ارتداها في لقائي تايلند وإندونيسيا الوديين ، حيث يعد فايز واحد من أقدم اللاعبين في المنتخب حاليا ، ويمتلك كاريزما القيادة والخبرة الكافية لمنحه هذه الثقة من الجهاز الفني والإداري للمنتخب .

الجدير بالذكر ، بأنه بعد غياب كانو عن القائمة الحالية للمنتخب ، فإن تسلسل ارتداء شارة القيادة سيكون بين الثلاثي محمد المسلمي ثم فايز الرشيدي ويليهما محسن جوهر .

غياب المنذر

سيفتقد منتخبنا في لقاء اليوم خدمات صاحب الهدف الوحيد في شباك قطر بمباراة الذهاب ونجم الأحمر القادم المنذر العلوي ، حيث لا زال يواصل عملية التأهيل جراء العملية التي أجراها بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي رفقة ناديه ظفار بمباراة ودية أمام نادي الاتحاد استعدادا للموسم الكروي السابق ، وبذلك ينضم إلى كل من محمد المسلمي واحمد الخميسي وقبلهما احمد كانو .

منتخبنا الوطني يدخل اللقاء وبرصيده (12) نقطة جمعها من (5) لقاءات سابقة ، حيث فاز في (4) لقاءات وخسر لقاء الذهاب أمام الشقيق القطري منافسه اليوم على ستاد الوكرة ، بينما المنتخب القطري يدخل اللقاء وهو متصدر للمجموعة برصيد (19) نقطة من (7) لقاءات ، حيث لم يخسر أي من مواجهاته السابقة باستثناء تعادل أمام الهند في الذهاب ، ما يعني أن المباراة هي الأخيرة بالنسبة له في المجموعة ، لذلك يأمل أن ينهيها بالفوز حتى يضمن الصدارة دون النظر لمباريات منتخبنا القادمة أمام أفغانستان وبنجلاديش .

تدريب أخير

منتخبنا بقيادة الكرواتي برانكو أنهى استعداداه لمباراة اليوم من خلال التدريب الذي خاضه في الثامنة والنصف مساء أمس من ساحة ملاعب جامعة قطر، حيث تركز التدريب على شرح طريقة اللعب والأسلوب الذي سيدخل به منتخبنا المباراة وفق الرؤية الفنية التي بناها المدرب عقب مشاهدته لعطاء المنتخب القطري في لقاء الهند مساء الخميس الماضي ، وكذلك التأكيد على مكامن القوة والضعف بالفريق العنابي الذي يتميز بالأسلوب السهل الممتنع وفق إمكانيات لاعببيه الكبيرة نظرا للخبرات التراكمية التي حصلوا عليها .

التدريب لم يستمر أكثر من ساعة ونصف الساعة ، تخلله العديد من الوقفات بغية تصحيح الأخطاء والتأكيد على أهمية التمركز الدفاعي الصحيح وأهمية اقتناص الفرص أمام مرمى الفريق العنابي .

من جانب آخر ، شهدت قاعة الاجتماعات بفندق إقامة منتخبنا صباح أمس محاضرة فنية جمعت برانكو بلاعبي منتخبنا ، تحدث فيها عن الكثير من النقاط التي يجب التركيز عليها في مباراة اليوم، كما قام بشرح واف وكاف لتحركات لاعبي المنتخب القطري رفقة مادة فيلمية قام بإعدادها الطاقم المعاون معه من مباريات سابقة للمنتخب القطري وآخرها مواجهة الهند التي واجه فيها صعوبة قبل أن ينهيها بهدف نظيف .

التركيز واستغلال الفرص

من تابع لقاء منتخبنا وشقيقه المنتخب القطري في مباراة الذهاب بالتصفيات الحالية باستاد الوكرة والذي انتهى لمصلحة العنابي القطري 2/1 يدرك تماما بأن منتخبنا لم يكن سيئا في تلك الأمسية على الرغم من الظروف التي صاحبت مسيرته رفقة المدرب السابق إروين كومان ، المنتخب قدم مباراة جيدة للغاية لولا سوء الطالع الذي لازم مهاجمينا في تلك المباراة التي اضعنا فيها تعادلا كان في المتناول على أقل تقدير، حيث انكشف الخط الخلفي للمنتخب القطري وظهر أنه دفاع هش بالإمكان تجاوزه بعدة طرق بعد أن تميز بالبطء الشديد في التعامل مع اللاعب السريع المتمكن ، وباعتقادي بأن الهدف الذي سجله المنذر العلوي في شباك الشيب كان أكبر دليل على هشاشة الدفاع القطري دون جدال ، لذلك فإن على برانكو توجيه لاعبينا بضرورة التركيز على عمق الدفاع القطري ولعب التمريرات البينية بين قلبي الدفاع وكذلك الاكثار من الاحتفاظ بالكرة على حافة منطقة الجزاء ، حيث إن الخشونة الزائدة عنوان دائم لخط الدفاع العنابي في الكثير من المناسبات السابقة ، من هنا ، فإن على المقبالي والهاجري والغساني استغلال هذا الجانب وعدم التفريط في أي فرصة سانحة أمام مرمى الشيب فهي مباراة مصيرية لا محالة .

الأمر الثاني الذي يجب على منتخبنا ومدربه الالتفات إليه هو الشق الدفاعي الذي ارتكب أخطاء دفاعية غريبة وعجيبة في المباريات السابقة ، والفوز القطري في تلك المباراة لم يكن بأحقية كبيرة مقارنة بأداء منتخبنا ، بل لاخطاء دفاعية لم تكن في الحسبان ، كلفت منتخبنا ثلاث نقاط ثمينة سيكون ثمنها كبيرا في المرحلة القادمة في حالة الدخول في صراع افضلية المركز الثاني مع المجموعات الأخرى ، ومن باب أولى فإن غياب المسلمي قد يشكل هاجسا يؤرق الجميع ، إلا أننا ندرك إمكانيات فهمي دوربين والعائد خالد البريكي والوافد الجديد جمعه الحبسي ، لذلك يجب التعامل مع كل دقائق المباراة بهدوء تام وفق التفاصيل الدقيقة التي قد تغير السيناريوهات بشكل متسارع ، ومراقبة لصيقة للمعز علي ومونتاري وقبلها عبدالعزيز حاتم وكريم بوضياف والهيدوس .

جاهزية المنتخبين

لعل جاهزية المنتخبين تذهب بشكل مثالي للشقيق القطري الذي واصل لاعبوه المنافسات المحلية دون توقف ، ما أعطى اللاعبين استمرارية في التنافس بالمباريات بشكل مثالي للغاية ، ناهيك عن المباريات الدولية الودية التنافسية التي خاضها العنابي بقيادة مدربه فليكس شانشيز والتي حقق من خلالها نتنائج مميزة للغاية ، كما أن المنتخب القطري متصدر المجموعة لعب مباراته قبل الأخيرة بمنافسات هذه المجموعة أمام الهند مساء الخميس الماضي والتي انتهت بفوزه بهدف نظيف مع أداء جيد دون أخطاء تذكر بطبيعة الحال .

أما منتخبنا ، فإن وضعه قبل هذه التصفيات لا يحسد عليه إطلاقا ، فهو المنتخب الوحيد الذي توقف لاعبوه عن المنافسات المحلية بعد قرار إلغاء الموسم الكروي 2020/2021م منذ فترة طويلة للغاية ، ما أفقد اللاعبين حساسية المباريات والتنافس بشكل كبير، إلا أن الاتحاد العماني لكرة القدم بحث عن بدائل أخرى لتهيئة المنتخب لهذه التصفيات ، حيث أقام ثلاثة معسكرات في دبي الأول لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الأردن والهند انتهتا بالتعادل، ولم يسجل منتخبنا فيهما سوى هدف وحيد فقط بمرمى الهند، أما المعسكر الثاني فلم يكن به سوى تقسيمتين فيما بين لاعبي الأحمر وفق رؤية المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش ومعاونيه بعد تعذر خوض أي مباراة ودية هناك ، وفي المعسكر الثالث لعب منتخبنا مباراتين أمام تايلند وانتهت لمصلحة الأحمر العماني 1/صفر وأمام إندونيسيا وانتهت لمصلحة منتخبنا 3/1 كذلك ، إلا أن ذلك لا يكفي إطلاقا لتجهيز منتخبنا بالصورة المثالية التي تضاهي ما قام به المنتخب القطري في ذات الفترة بطبيعة الحال .

ومن باب أولى ، فإن هذا الامر قد انتهى ولن يلتفت له ، فالظروف المصاحبة جاءت بهذا الشكل، وعلينا التأقلم معها ومواجهة الظروف كيفما جاءت في لقاء اليوم وما يليها من مباريات أخرى سواء بالتصفيات أو مباراة الملحق في كأس العرب أمام الصومال .

أحمر وأبيض

سيظهر منتخبنا في مباراة اليوم باللون الأحمر الكامل باستثناء حراس المرمى الذين سيرتدون ملابس باللون الأسود الكامل ، أما المنتخب القطري فسيرتدي لاعبوه اللون الأبيض الكامل ، واللون الأصفر سيكون لحراس المرمى .