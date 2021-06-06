نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وغوام القادمة 07\06\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي
موعد مباراة سوريا وغوام القادمة، يستضيف استاد الشارقة بالإمارات، مباراة منتخب سوريا ضد منتخب غوام، وذلك في إطار تصفيات أسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة لبطولة أسيا 2023، يقدم منتخب سويا تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل معلول، مستويات جيدة جداً ولذلك يحتل منتخب سوريا المركز الأول، حيث استطاع تحقيق العلامة الكاملة، فقد خاض منتخب سوريا 6 مباريات، استطاع الانتصار فيهم جميعاً.
لذلك يسعى نبيل معلول في مواصلة عروضه القوية، ومواصلة الانتصارات وتحقيق ثلاث نقاط في المتناول أمام منتخب غوام المتواضع، وكان المنتخب السوري قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على منتخب غوام، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، إذاً هي مباراة على الورق سهلة، لكن ينبغي الحذر من مفاجئات الساحرة المستديرة.
أما منتخب غوام فسوف يسعى لتقديم عرض قوي، عرض يعبر به عن نفسه، خصوصاً بعد الأداء الضعيف الذي ظهر عليه الفريق، حيث أنه يحتل المركز الأخير بلا أي نقاط، ولا يوجد له أي أمل في الصعود، فقد خرج رسمياً من المنافسة، ومن هنا يأتي صعوبة اللقاء بالنسبة لمنتخب سوريا، حيث أنه يلاقي منتخب لا يوجد عليه أي ضغوط، ولا مطالب بأي شيء لذلك من المتوقع أن يلعب مباراة للمتعة فقط، لذلك ينبغي على رفاق نبيل معلول التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس.
ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم
|1:- منتخب سوريا
|برصيد 18 نقطة
|2:- منتخب الصين
|برصيد 10 نقاط
|3:- الفلبين
|7 نقاط
|4:- المالديف
|6 نقاط
|غوام
|بلا نقاط
موعد مباراة سوريا وغوام القادمة
- تنطلق المباراة غداً الإثنين الموافق 07\06\2021، حسب التوقيتات التالية:
- 14:00:- الثانية بتوقيت “جرينتش”.
- 15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 16:00:- الرابعة عصراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
- 17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية وفلسطين والأردن والعراق والكويت والبحرين وقطر واليمن.
- 18:00:- السادسة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة
يتم نقل مباريات منتخب سوريا، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم، عبر شاشة قناة الكأس 4 القطرية وقناة سوريا دراما.
بطاقة مباراة سوريا وغوام
|المباراة
|سوريا – غوام
|البطولة
|تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وبطولة أسيا 2023
|الموعد والتوقيت
|الإثنين 07\06\2021 – الساعة الخامسة بتوقيت سوريا
|الملعب
|استاد نادي الشارقة
|القنوات الناقلة
|الكأس الرياضية – سوريا دراما
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