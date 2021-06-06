نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وكمبوديا القادمة 07\06\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال في المقال التالي
موعد مباراة العراق وكمبوديا القادمة، يستضيف استاد المحرق لقاء منتخب العراق، ضد منتخب كمبوديا في إطار تصفيات أسيا المشتركة، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة كذلك لبطولة أسيا 2023، يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويسعى للفوز بالمباراة وانتزاع نقاط المباراة الثلاث، والتربع على صدارة المجموعة، والذي يتصدرها حالياً منتخب البحرين، صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العراق، لذلك هي مباراة هامة جداً للمنتخب العراقي.
ويقدم منتخب العراق مستويات قوية في هذه التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فقد استطاع الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة، لذلك يسعى المدير الفني للمنتخب العراقي، في مواصلة العروض القوية وسلسلة الانتصارات، والانقضاض على صدارة المجموعة.
أما منتخب كمبوديا فهو يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وسوف يسعى بكل قوة نحو الفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت، بفوز منتخب العراق بأربعة أهداف دون رد، لذلك هي مباراة على الورق في متناول منتخب العراق، لكن الساحرة المستديرة عودتنا دائماً على المفاجئات.
ترتيب مجموعة العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
|1:- البحرين
|12 نقطة
|2:- العراق
|11 نقطة
|3:- إيران
|9 نقاط
|4:- هونغ كونغ
|5 نقاط
|5:- كمبوديا
|1 نقطة واحدة
موعد مباراة العراق وكمبوديا القادمة
تقام مباراة العراق وكمبوديا غداً الاثنين الموافق 07\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:
- 14:30:- الثانية ونصف بتوقيت جرينتش.
- 15:30:- الثالثة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 16:30:- الرابعة ونصف عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.
- 17:30:- الخامسة ونصف بتوقيت العراق والسعودية وسوريا وفلسطين والأردن والبحرين والكويت واليمن وقطر.
- 18:30:- السادسة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة
سوف يتم نقل مباراة منتخب العراق وكمبوديا على قناة العراقية سبورت HD.
بطاقة مباراة العراق وكمبوديا القادمة
|المباراة
|العراق – كمبوديا
|البطولة
|التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وبطولة أسيا 2023
|الموعد والتوقيت
|الإثنين 07\06\2021 – الساعة الخامسة ونصف بتوقيت العراق ومكة المكرمة
|الملعب
|استاد المحرق
|القنوات الناقلة
|العراقية الرياضية HD
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