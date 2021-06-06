موعد مباراة العراق وكمبوديا القادمة 07\06\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال

موعد مباراة العراق وكمبوديا القادمة، يستضيف استاد المحرق لقاء منتخب العراق، ضد منتخب كمبوديا في إطار تصفيات أسيا المشتركة، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة كذلك لبطولة أسيا 2023، يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويسعى للفوز بالمباراة وانتزاع نقاط المباراة الثلاث، والتربع على صدارة المجموعة، والذي يتصدرها حالياً منتخب البحرين، صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العراق، لذلك هي مباراة هامة جداً للمنتخب العراقي.

ويقدم منتخب العراق مستويات قوية في هذه التصفيات، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة، فقد استطاع الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة، لذلك يسعى المدير الفني للمنتخب العراقي، في مواصلة العروض القوية وسلسلة الانتصارات، والانقضاض على صدارة المجموعة.

أما منتخب كمبوديا فهو يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، وسوف يسعى بكل قوة نحو الفوز بالمباراة، والحصول على الثلاث نقاط، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت، بفوز منتخب العراق بأربعة أهداف دون رد، لذلك هي مباراة على الورق في متناول منتخب العراق، لكن الساحرة المستديرة عودتنا دائماً على المفاجئات.

ترتيب مجموعة العراق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم