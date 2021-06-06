نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأهلي القادمة حتى نهاية الدوري العام هذا الموسم، حيث حدد مواعيد المباريات المتبقية فى بطولة الدوري المصري لجميع الفرق من مباريات مؤجلة من جولات سابقة وكذلك مواعيد مباريات البطولة ابتداء من الأسبوع 26 حتى نهاية الموسم.

وقد قرر اتحاد الكرة أن تكون مواعيد مباريات أخر 3 جولات فى المسابقة فى توقيت واحد وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة على البطولة أو المراكز الأربعة الأولي، أو الأندية التي تصارع من أجل البقاء فى الدوري هذا الموسم.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة حتى نهاية الدوري

خاص الأهلي 19 مباراة حتى الآن فى بطولة الدوري ويتبقى له 15 مباراة، وقد حددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأهلي القادمة على النحو التالي:-