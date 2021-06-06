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نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الأهلي القادمة حتى نهاية الدوري العام هذا الموسم، حيث حدد مواعيد المباريات المتبقية فى بطولة الدوري المصري لجميع الفرق من مباريات مؤجلة من جولات سابقة وكذلك مواعيد مباريات البطولة ابتداء من الأسبوع 26 حتى نهاية الموسم.
وقد قرر اتحاد الكرة أن تكون مواعيد مباريات أخر 3 جولات فى المسابقة فى توقيت واحد وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة على البطولة أو المراكز الأربعة الأولي، أو الأندية التي تصارع من أجل البقاء فى الدوري هذا الموسم.
مواعيد مباريات الأهلي القادمة حتى نهاية الدوري
خاص الأهلي 19 مباراة حتى الآن فى بطولة الدوري ويتبقى له 15 مباراة، وقد حددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الأهلي القادمة على النحو التالي:-
- 1 يوليو : الأهلي مع بيراميدز فى الجولة 27 باستاد الأهلي بالسلام.
- 4 يوليو: سموحة مع الأهلي فى الجولة 28 باستاد الإسكندرية.
- 8 يوليو: المقاولون العرب مع الأهلي مؤجلة من الجولة 26 باستاد بتروسبورت.
- 11 يوليو: مصر المقاصة مع الأهلي مؤجلة من الجولة 18 باستاد الجيش بالسويس.
- 22 يوليو: الأهلي مع البنك الأهلي مؤجلة من الجولة 25 باستاد الهلي بالسلام.
- 25 يوليو: الإنتاج الحربي مع الأهلي مؤجلة من الجولة 24 باستاد الأهلي بالسلام.
- 29 يوليو: أسوان مع الأهلي مؤجلة من الجولة 17 بأسوان.
- 2 أغسطس: وادي دجلة مع الأهلي مؤجلة من الجولة 22 باستاد الأهلي بالسلام.
- 5 أغسطس: الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا مؤجلة من الجولة 23 باستاد الأهلي بالسلام.
- 9 أغسطس: الأهلي مع الإسماعيلي فى الجولة 29 باستاد الإسكندرية.
- 12 أغسطس: الأهلي مع إنبي فى الجولة 30 باستاد الأهلي بالسلام.
- 15 أغسطس: طلائع الجيش مع الأهلي فى الجولة 31 باستاد الجيش بالسويس.
- 18 أو 19 أغسطس: الأهلي مع المصري البورسعيدي فى الجولة 32 باستاد الإسكندرية.
- 22 أو 23 أغسطس: الجونة مع الأهلي فى الجولة 33 باستاد الجونة.
- 25 أو 26 أغسطس: الأهلي مع أسوان فى الجولة 34 باستاد الأهلي بالسلام.
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