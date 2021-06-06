غدا المنتخب الأولمبي يخوض التجربة الثانية أمام البحرين

بعد خسارته التجربة الأولى

يخوض منتخبنا الوطني الاولمبي غدا الثلاثاء التجربة الثانية له ضمن معسكره الحالي بالعاصمة البحرينية المنامة ضمن برنامج اعداد المنتخب للمشاركة في عدد من المنافسات منها دورة التضامن الاولمبي بتركيا والمقرر اقامتها في سبتمبر المقبل والتصفيات الاسيوية في شهر اكتوبر المقبل.

وكان المتنخب قد انهى التجربة الاولى له امام المنتخب البحريني الشقيق امس الاول وخسر خلالها المنتخب تلك التجربة بنتيجة هدف دون مقابل ويسعى المنتخب الى تقديم الافضل في التجربة الثانية غدا وتجريب عدد من اللاعبين والاستفادة بشكل كبير من هذا المعسكر الذي يعد الاول للمنتخب بعد التوقف الطويل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا ويأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب داريو مدرب منتخبنا الوطني الى الخروج بالنتائج المطلوبة من هذا المعسكر وكذلك من المباريات الودية والسعي للدخول في برنامج اخر متواصل للمنتخب سواء في المعسكرات الداخلية او الخارجية والبحث عن عدد اخر من المباريات الودية خلال الفترة القريبة القادمة.

ويستمر معسكر المنتخب الوطني حتى يوم 9 من الشهر الحالي وضمت بعثة المنتخب الوطني كلا من : محمد العلوي و وليد المسلمي وعمر الصوطي ومن (السيب )عصام بن خميس المخزومي وفيصل بن علي الحارثي وعوض بن محمد الشحري و حسين بن سعيد الشحري ( ظفار ) وفهد بن عادل بيت عبيدان وفراس الصوري ( الاتحاد) وجاسم بن محمد التوبي ( النصر ) وعيسى بن خلفان الناعبي ( مسقط) وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ) ومؤيد البلوشي وفهد بن مسعود الهاجري ( النهضة ) وإسلام بن سالم الهنائي (عبري ) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) والبراء بن خالد المعولي ( الشباب) ومحمد بن سعيد البريكي، ومروان بن عبدالله آل عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي ( صحم ) وهاني بن طالب النعيمي ( صحار) ومصعب بن حمد المعمري ( الرستاق ) ويوسف بن ناشر المالكي وعبدالله بن محمد البلوشي ( السويق) و يحيى بن حمود الهديفي (بهلاء) .