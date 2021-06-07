نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن إعلان وزير الرياضة السعودية استمرار استضافة كأس السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على أنه سوف يتم استمرار استضافة كأس السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي، وسوف نعرض لكم فيما يلي جميع التفاصيل.

استمرار استضافة كأس السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي

لقد أعلن وزير الرياضة السعودية على أن سوف يتم الاستمرار في استضافة كأس السوبر الأسباني وكأس السوبر الإيطالي إضافة إلى بطولة السوبر غلوب بالنسبة إلى كرة اليد، ورالي داكار 2022، وسباق فورمولا E2022 ، وكذلك جولة العالم لكرة السلة 3 × 3.

هذا بجانب بأنه قد ذكر أنه خلال عقد مؤتمر التواصل الحكومي أنه سوف يتم تطوير 9 أندية وذلك بغرض أن يتم استضافة المباريات، لم يقتصر الأمر على هذا فقط بل أنه تم طرح مبادرة تطوير الأندية، وأنه مع بداية 2022.

لقد أكد وزير الرياضة على أنه قريبًا سوف يتم الإعلان عن مشروع تراخيص الأندية والذي سوف يتم إطلاقه في الفترة المقبلة وكذلك الأكاديمية الرياضية، وبالنسبة إلى المراكز والصالات الرياضية يتم العمل على تحديث التراخيص بها.

تفاصيل استضافة كأس السوبر الأسباني والإيطالي

إن مشروع تراخيص الأندية يعتبر ضمن المشاريع التي سوف يتم البدأ بها في الفترة المقبلة، لم يقتصر الأمر على هذا فقط بل أنه من ضمن برامج التخصيص الوطني التي سوف الإعلان عنها أنه سوف يتم تخصيص القطاعات الحكومية، وأن الجهات المعنية بدأت العمل على هذا الإجراء وخلال الشهور المقبلة سوف يتم الإعلان على العديد من القرارات في هذا السياق.

لقد عرضنا لكم أهم المعلومات حول استمرار استضافة كأس السوبر الأسباني والسوبر الإيطالي في السعودية، ولقد تم إصدار العديد من القرارات في هذا السياق والتي سوف يتم العمل على تنفيذها خلال الأشهر القادمة، وبدأت العديد من الهيئات بالفعل العمل على هذه القرارات.