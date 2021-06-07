نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم.. قناة مجانية على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم مجانا ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، حيث نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لعبة العراق وكمبوديا اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، لعبة العراق وكمبوديا التي ستقام على ملعب نادي المحرق البحريني بالعاصمة البحرينية المنامة لحساب مباريات الجولة السابعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وبعيداً عن القنوات المشفرة التي ستنقل المباراة سنتعرف معكم على تردد قناة العراقية الرياضية المفتوحة التي ستذيع مباراة العراق وكمبوديا اليوم في تصفيات أسيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا

القنوات المفتوحة الناقلة لعبة العراق وكمبوديا اليوم ، تنطلق المواجهة التي تُعد سهلة على المنتخب العراقي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وجدير بالذكر أن منتخب العراق سيدخل المباراة محتلاً وصافة ترتيب المجمعة برصيد إحدى عشر نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر للترتيب منتخب البحرين برصيد 12 نقطة، فيما سيدخل منتخب كمبوديا المباراة متواجدا في المركز الأخير للمجموعة برصد نقطة واحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لعبة العراق وكمبوديا اليوم

لعل الكثير من الجماهير تبحث الآن عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم مجانا في الجولة السابعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، لذلك نختص خلال السطور القادمة تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لعبة العراق وكمبوديا اليوم على نايل سات.

تردد العراقية الرياضية قناة مباراة العراق وكمبوديا المفتوحة

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 12563 ومعدل الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

على القمر الصناعي عرب سات بدر 6 التردد هو 11747 ومعدل الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.